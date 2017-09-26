越南姊妹樂務農 她用網拍賣光農作

越南姊妹鄧世明務農搭網拍，屏東縣政府幫行銷。（圖由屏東縣縣政府提供）

2017-09-26 14:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來台灣15年的越南籍配偶鄧世明，12年前嫁到屏東內埔客家村，靠著網路將看不懂的中文翻譯成越南文，自學種菜技術，鄧世明不僅成功種出絲瓜、菜瓜、茄子、青菜、秋葵等蔬菜，還靠著網路訂購讓產品供不應求，半個月就能有3萬元收入。

鄧世明說，她剛來台灣的前兩年從事照顧病患工作，後來經人介紹嫁到內埔，以前在越南時她曾當過幼稚園老師，當時一邊種稻米、一邊教書，所以種稻對她來說並不困難，也因此對務農有很大的興趣，來到台灣後，先生家有3分地在種芒果，和家人商量後她另外再承租了兩分多地，種植各種蔬菜。

鄧世明說，雖然她會種稻，但完全沒有種菜經驗，所以透過網路找一些種菜的方法，但網站上多是中文敘述，她只好利用翻譯機、軟體把中文翻成越南文，像是種植前要用發酵過的雞糞當基肥，在作物達到一定高度後再追加有機肥等都是從網路學來的。

鄧世明說，看到別人種什麼菜就會很好奇的去觀察，別人種出好的菜她也會去請教，現在種有秋葵、菜豆、皇宮菜、絲瓜等，品質都很優良，看到自己種出健康安全的青菜，也讓信心大增。

融入台灣生活的鄧世明說，現在她每天天還沒亮就到田裡採收青菜準備配送，靠著網路訂購常常讓她的菜被訂購一空，未來想要申請有機友善的農耕，並準備再租地，找幾個越南姊妹來幫忙，讓大家都有工作。