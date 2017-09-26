揪出不速鬼 這5招防攝狼有效

台北市婦幼警察隊在官方臉書推出「揪出不速鬼」網路活動。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-26 14:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市婦幼警察隊日前於官方臉書推出「揪出不速鬼」網路活動，讓網友扮起偵探角色，尋找活動影片中的廁所藏有幾個針孔攝影機，目的希望大家在外如廁、更衣或投宿旅店時，能多花一點時間查看空間內是否有不尋常之處，是否有不該出現的東西。

婦幼隊說，現在網路流通販賣各種造型的針孔攝影機，像是打火機型、掛勾型或筆型等，體積迷你讓人難以發現，甚至遭有心人利用面紙盒、利樂包等東西掩蓋偽裝使用；針孔攝影機相關製造、使用，未經交通部及電信總局核准，即屬違法，而不肖人士利用針孔攝影機，將他人隱私影片或相片上傳網路、販售圖利、對當事人勒索等，也違反妨害秘密、兒童及少年性剝削防制條例等相關法律。

婦幼隊特別提供一些自保方法給民眾參考:

（一）360度察看:

自我保護意識足夠，就會多注意多觀察，當進入某一空間時，以自己會顯露隱私處的地方為中心，慢慢向四周查看，是否有不應該出現的東西或擺設，例如住宿旅店的床頭、床旁的立燈或壁畫等，還有個人的居家、住宅，避免不明人士隨意出入，沐浴時請注意門、窗檢查，防範遭偷窺。

（二）製造畫面模糊:

關掉房間內的燈，讓照明度降低，針孔攝影機便無法錄下清楚的畫面，這是預防被偷拍最好的方法。

（三）自設絕對領域結界:

穿著短裙上下樓梯時盡量用手壓住裙擺，於公共場所或交通工具上以隨身包包遮住裙擺，避免有心人趁縫偷拍。

（四）偵測器反偷拍:

目前市面販售的防偷拍偵測器種類五花八門，可小心選用信譽可靠的偵測器，以便先行偵測防範。

（五）全民偵探:

各飯店、賓館、旅社及相關營業場所之業者等應定期檢查房內，有無被裝置類似針孔攝影機，民眾發現有可疑人、事、物，應主動檢舉報警，立即將線索提供給警方，才能迅速破

案，依法嚴懲。

「揪出不速鬼-防攝狼自保之道」網路活動詳情請至台北市警察局婦幼警察局Facebook官方臉書「珍妮姐姐」粉絲專頁參加。