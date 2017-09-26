南投沙雕作品票選出爐 凸顯順應民意的重要

南投沙雕作品票選結果揭曉，「夢境.心之城堡」獲得冠軍。（記者謝介裕攝）

2017-09-26 14:26

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著南投國際沙雕藝術展進入尾聲，民眾票選「你最喜歡的沙雕作品」，結果在今日出爐，「夢境．心之城堡」以469票奪冠；第2名「丹鳳來儀．春回大地」則是366票，縣府文化局長林榮森指出，前2名與該局預測的結果一致，真可說是與民眾心有靈犀一點通，也彰顯順應民意的重要性。

林榮森說，位於南投市貓羅溪畔的國道3號高架橋下的「南投國際沙雕藝術文化園區」，原本是雜草叢生的髒亂點，縣長林明溱上任後，克服種種困難才完成園區設置工作，如同前2名作品表達的意境一樣，如今不但變成縣內觀光新亮點，貓羅溪疏濬而出的土方，也成為沙雕園區基礎建設與創作材料，不但免去土方無處倒的問題，也達到防洪減災效果，可說是一舉數得。

南投國際沙雕藝術展在今年農曆春節登場，規畫南投之境、藝術之門、桃花源、昆蟲、動物、遠古、外太空、未來南投及全國各縣市吉祥物等9大主題，總共36件作品供民眾票選，吸引近萬人參與投票，今日上午11時30分許，文化局長林榮森除了公布票選結果以外，也公開抽出30位民眾，將可獲贈精美禮物1份。

文化局表示，南投國際沙雕藝術展將在10月31日封園，11月1日至翌年1月底進行年度換展工作，明年2月初再以全新面貌的沙雕作品呈現，屆時歡迎全台民眾前來遊玩。

南投沙雕作品票選結果揭曉，「丹鳳來儀、春回大地」獲得第2名。（記者謝介裕攝）