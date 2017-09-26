「想去哪？我送你！」長榮航空線上旅展明開跑

長榮航空今天宣布，線上旅展將於明天零時起正式起跑，至10月30日午夜止，今年限時推出超過60個航點的超值票價，優惠最低56折起。（記者陳宜加攝）

2017-09-26 14:33

〔記者陳宜加／台北報導〕「想去哪？我送你！」長榮航空線上旅展將於明天0時起正式起跑，至10月30日午夜止，今年限時推出超過60個航點的超值票價，優惠最低56折起。

至於備受關注的購票得大獎活動，長榮航空表示「更勝去年！」今年將完全不限制航點或區域，直接抽出一年不限次數的「環遊世界經濟艙」機票3張，並分別於10月3日、16日、31日抽出幸運得主。

長榮航空今天現場加碼，10月16日第二次抽獎，若直播影片累積總瀏覽次數破10萬人次，將由經濟艙加碼升等為環遊世界豪華經濟艙；第三次10月31日抽獎，若累積破10萬人次，將加碼升等為環遊世界商務艙。

今年線上旅展將於長榮航空官方網站，推出超過60個飛航城市超值限時優惠，包括台北─香港3103元起、台北─首爾3250元起、台北─東京7832元起、台北─巴黎1萬9118元起，均未稅；以及台北─舊金山2萬800元起含稅。

長榮航空指出，折扣最高為原價的56折，凡於官網購買台灣地區出發的國際線成人來回機票，即可參加抽獎。越早買、抽獎次數越多，一個機票票號擁有一個抽獎機會，買越多、中獎機會越高，更多優惠資訊可洽線上旅展活動網站。

今年由藝人邰智源、KID林柏昇擔任活動代言人，將於長榮航空粉絲團分兩階段直播，示範如何使用夢幻大獎，例如「亞洲折返跑驚喜之旅」、「夢幻壯遊感動之旅」等行程，粉絲可以指定兩人必須完成的國外航點特殊任務，有機會獲贈品。