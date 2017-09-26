史上最大台灣設計展搶先看 30日台南遍地開花

2017-09-26 14:13

［記者劉婉君／台南報導］2017台灣設計展將於30日在台南市登場，1主展館、6衛星館、還有18座街角裝置藝術、串連百家設計好店的5條行旅路線，將在府城街頭巷弄遍地開花，主題館「南風館」今天搶先看。

台灣設計展今年以「幸福設計在台南」為主題，由經濟部、台南市政府及國立成功大學共同主辦，今年最特別的是於市區的歷史建築及文創熱點策展，更打破單一主場館的形式，由近800位設計師呈現超過1500件作品，城市即是展場。

主場館「南風館」為台南市歷史建築—成大舊圖書館，配合主辦單位今天舉辦展前記者會，搶先曝光，展示台南7種不同類型的場域空間與創意產業面貌，包括旅居、閒談、樂學、食遊、自造等，可看到府城近70個創意產業設計品牌與創新研發設計案例；台創中心策劃的主題館則邀請來自不同領域的25位名人，分享屬於他們的幸福物件與故事。

6大衛星展館部分也正在佈展中，其中，C-Hub成大創意基地化身為「國際館」，展出包括荷、台、日等6國設計師的作品，透過展覽，讓參觀的民眾認識循環經濟，也看到產業和設計師的合作及未來教育應該走的方向。

另外還有「藍晒圖文創園區—新銳館」、市定古蹟「吳園台南公會堂—工藝館」、市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群—生活館」、市定古蹟「愛國婦人館—藝陣館」、市定古蹟「台灣總督府專賣局台南支局台南出張所—體驗館」。

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