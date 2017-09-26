年底旅遊旺 國泰、加航推優惠

國泰航空推出台北至東京來回機票台幣6300元起。（國泰航空提供）

2017-09-26 13:50

〔記者陳宜加／台北報導〕年底旅遊旺季將至，國泰航空、加拿大航空均推出限期優惠。

國泰航空宣布，國泰航空、國泰港龍航空官網獨享「心動價」剩下最後三天，台北至東京來回機票台幣6300元起，第四週官網獨享「心動價」活動於9月26日限時訂購至9月28日止。須於9月30日至2018年2月11日間出發 ，各航點詳細細則請依國泰航空官網為主。

「心動價」優惠航點：

•台北-東京來回經濟客艙新台幣6,300元起

•台北-首爾來回經濟客艙新台幣4,900元起

•台灣-檳城來回經濟客艙新台幣6,900元起

•台灣-倫敦來回經濟客艙新台幣16,300元起

•台灣-蘇黎世來回經濟客艙新台幣23,900元起

加航歡慶80周年，本月正式宣布成為台灣天團五月天今年度的「人生無限公司」加拿大巡迴演唱會冠名贊助商，全力支持台灣天團出差至美加七大城市。

加拿大航空則推出往返北美來回1萬4960元起，加航邀五月天代言，邀民眾一起到北美分公司出差、旅行、演唱會首選，溫哥華、多倫多、聖荷西、洛杉磯、休士頓、紐約、芝加哥全面88折起。

同時，加拿大航空也推出為期三天的限時優惠，將自2017年9月26日起至9月28日晚間23:59期間，推出此次五月天北美演唱會的航點限定的88折優惠，優惠不僅適用於台北直飛溫哥華的航線，經由溫哥華轉機至加拿大多倫多與美國聖荷西、洛杉磯、休士頓、紐約、芝加哥等城市也適用，經濟艙來回1萬4960元（未稅）起，旅遊日期將自9月26日起至2018年1月31日止。