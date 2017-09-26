恐多塞20分鐘 北市仁愛、信義路改雙向作罷

台北市政府上半年曾評估讓仁愛路、信義路恢復雙向行駛，但今已確定暫緩。（記者黃建豪攝）

2017-09-26 14:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市東西向主要幹道的仁愛路，雖有8個車道，但因交通量龐大，38年前就調整為僅允許東往西單向通行，然因去年底交通量下降，台北市交通局今年上半年考慮讓仁愛路，連同信義路研擬恢復雙向通行，但經過約半年評估後。交通局今天上午表示，若恢復雙向對交通衝擊太大，最多恐造成駕駛要駛離仁愛、信義路往要多花20分鐘車程，因此暫時作罷。

交通局長張哲揚表示，因去年底仁愛路的晨峰交通量下降5％，才認為有檢討必要，並舉辦地方說明會討論，但發現若仁愛路、信義路都恢復雙向通行，不僅不方便民眾出入，對仁愛路與建國南路口、信義路與建國南路口等幹道路口都會造成影響，評估效果其實不好。

交通管制工程處長葉梓銓說明，委託研究發現，若仁愛路、信義路都恢復雙行通行，整體路網的總延滯時間將比平時增加300秒至1200秒，意即駕駛要開車駛離仁愛路或信義路的時間，得多花5分鐘以上，甚至在下班的昏峰時段得花出20分鐘，所以目前覺得不太可行。

若由仁愛路單獨恢復雙向通行？葉梓銓也說，雖觀察2016年仁愛路的晨峰交通量，比2011年少了約5％，原先認為可行，但事實上，昏峰的交通量增加很多，且仁愛路單獨恢復，並無法分散信義路車流，反而會因此縮減兩個車道，使得仁愛路與建國南路口、仁愛路復興南路口的行車服務水準會從D級降到E級甚至F級。

張哲揚說，雖然這次研擬雙向通行暫緩，但不代表重此放棄，交通局每年都會做交通量調查，若仁愛路、信義路兩條幹道的交通量能同時下降到一定程度，就會重新啟動評估。 至於如何下降，就只能推廣大眾交通運具，包括實施幹線公車，以及未來可能推出的公車、捷運月票等措施。