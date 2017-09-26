泰壯漢軍人救淹水小狗 CPR成功復活

2017-09-26 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷上星期經歷了一場大雨，軍人在淹水的軍營車庫裡發現一隻歷經淹水的瀕死小狗，決定對小狗實行CPR。

泰國曼谷一隻剛出生的小狗被發現快淹死在車庫裡，就在瀕死時，泰國一位軍人不放棄希望，努力對小狗實行CPR。在對小狗做數次的心臟按摩和人工呼吸術後，過了一陣子，小狗活過來開始呼吸

泰國軍人維拉波‧蘇庫多（Weeraphon Sukudom）和他的同僚發現這隻淹水的小狗時，小狗的身軀已經變成藍色。蘇庫多用毛巾包著小狗帶到基地室內，安置在桌子上，按摩小狗的胸部。蘇庫多用手指幫小狗做心臟按摩，大約三分鐘過後，小狗被成功救活，可以張開嘴巴呼吸，身軀也跟著開始活動。蘇庫多事後收養這隻小狗，並幫牠取名為「冠軍」（Champion）。

蘇庫多說，最近下的大雨讓車庫淹水，但是躲在裡面的狗兒也跟著被水淹，在檢查小狗的數量後，發現有一隻漂浮在水潭上，便立即去把牠救起來。「我很久以前學過CPR，但是從來沒對人類或是動物做過，但是我希望能救這隻小狗，即使牠的身體已經變成藍色，但是我還是想試試看」。蘇庫多表示，他在施行CPR的過程中可以感覺到小狗正在恢復生氣，心臟開始跳動，小狗能活過來就像奇蹟一樣。「這隻小狗的兄弟姊妹們都很安全，只是他比較虛弱，我之後會照顧他，並餵牠讓牠能恢復體力」。

網友得知小狗被成功救活，也稱讚蘇庫多的行為：「太感動了，上帝保佑」、「幹得好，他是個好人」。