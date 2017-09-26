豐原太平洋百貨「粉紅絲帶月」 推廣乳癌篩檢

豐原太平洋百貨響應「國際乳癌防治月」，10月1日起將舉辦粉紅絲帶月系列公益活動。（太平洋百貨公司提供）

2017-09-26 13:35

〔記者歐素美／台中報導〕10月是「國際乳癌防治月」，豐原太平洋百貨為實現企業社會責任，舉辦粉紅絲帶月，舉辦愛心認購等系列公益活動，期望以百貨宣傳力量，讓更多社會大眾進一步認識並開始重視乳癌防治議題。

乳癌已躍升為國人女性癌症發生率第一位，死亡率逐年上升，但國內乳癌篩檢率卻不到4成，凸顯國人對乳癌防治觀念還有很大的進步空間。

太平洋百貨公司響應「國際乳癌防治月」，每年於10月舉辦粉紅絲帶月，10月1日起販售「粉有愛-隨身水瓶」，愛心認購價199元，每份捐贈100元給財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，做為癌症防治研究用，瓶內並附有10月14日慈善晚會邀請函、摸彩券及華歌爾內衣折價券等，以回饋響應民眾。

太平洋百貨館內廠商也傾力響應此公益活動，推出「粉紅優-買一送一」活動，消費者只要購買貼有活動貼紙的商品，即可享有買一送一優惠，售出的每個品項皆會捐出10元協助癌症臨床研究，讓愛心效益加乘、美麗加倍。

太平洋百貨公關廖美雅表示，除了粉紅絲帶月商品及認購活動外，今年度10月14日舉辦的「舞動健康粉紅心」慈善晚會，不僅有精彩的薩克斯風音樂饗宴，還邀請中部知名肚皮舞團，包括月舞東方魅力舞團、舞中蓮舞蹈教室、張晶莛音樂舞蹈補習班等，透過不同風格的肚皮舞蹈，為大家展現女性美及健康，希望藉由曼妙的舞姿傳達愛自己的意念，進而喚起女性對自我健康的關注。

台中市衛生局並將於10月7日及8日兩天，現場舉辦乳房X光攝影檢查，凡民國37年至61年出生的女性，皆可持健保卡至太平洋百貨一樓免費檢查。