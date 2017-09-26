9成4上班族想創業當老闆 6年來新高

yes123求職網26日發佈「上班族創業計畫」調查，並邀請以胖卡買甜筒咖啡創業的Kevin分享創業經驗。（記者張嘉明攝）

2017-09-26 13:19

〔記者吳柏緯／台北報導〕薪資停滯加上台灣薪資水準倒退17年，不少勞工興起自己當老闆的念頭。根據yes123求職網的調查結果，有高達近9成4的上班族表示，自己「曾經有過創業當老闆的夢想」，而且個比例，更創下6年以來的新高。

yes123今天公布「上班族創業計畫調查」，結果顯示，有高達93.6％的受訪者表示曾經有過自行創業的念頭，其中約有2成1的受訪者透露，在求學期間就有創業念頭。另外分別有2成及1成9的受訪者指出，「工作三年到四年」與「工作十年以上」時，都有冒出創業的想法。

進一步分析上班族想要自己當老闆的原因，排名第一的是「做自己有興趣的事」，其次陸續為「想賺更多錢」、「自己決定工作時間」以及「台灣的薪資水準不合理」。

至於最歡迎的創業項目，仍是以「技術門檻」較低的類別為主。根據統計，前5名分別為：「咖啡、茶飲」、「麵包、甜點」、「其他餐飲」、「服裝配件」與「藝術設計與文化創意」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，這些與民生消費關係密切的行業，雖然進入的門檻低、容易吸引顧客上門，不過他也提醒，門檻較低意味著市場競爭者會更多，容易陷入一個「低利化」的經營環境。除非產品和行銷策略明顯具差異性與獨特性，否則最後可能出現「一窩蜂現象」，卻是人人都沒賺頭的窘境。

不過想要創業與實際付諸行動之間還是存有落差，根據調查顯示，只有32.8％的受訪者將創業付諸行動，然而守業比創業更不易！這些投入創業的受訪者中有高達53.6％的人表示，事業已經轉手或收掉了，可見雖然滿懷夢想與熱情，然而創業仍然是一條艱辛難走道路。

這份調查也顯示，平均創業資金需要高達95萬元，從事前準備工作到正式開業則平均需要25.3個月，但實際能夠成功生存並回本的創業者僅占3成6左右。

楊宗斌建議，創業也是投資的一環，必須設好停損點，認賠並不代表全盤皆輸，一方面學習失敗的經驗，另一方面保留部分資金，未來仍有機會東山再起，重返創業市場。

「勞工創業夢想調查」是由yes123求職網於2016年9月7日到9月20日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲以上，且已畢業或役畢的會員，有效問卷共1366份，信心水準為95％，誤差值為正負2.65％。

（有請攝影）