大雪山夜間生態觀察活動又來了！

冠羽畫眉。（東勢林管處提供）

2017-09-26 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕林務局東勢林區管理處去年舉行「大雪山夜間生態觀察」，獲民眾熱情參與，今年雙十國慶假期再度推出！凡10月6日至9日住宿大雪山的遊客皆可向遊客中心櫃檯報名參加，費用每人100元。

大雪山森林遊樂區，地理環境及季節氣候，得天獨厚，蘊育豐富的自然資源，豐富及特有的鳥類資源已成為國際知名賞鳥聖地，日、夜間均可依習性近距離觀察多種生物生態，日間可觀察白耳畫眉、冠羽畫眉、藪鳥等多種鳥類，夜間則可觀察山羌、長鬃山羊、白面鼯鼠等。

白面鼯鼠是台灣特有亞種，喜愛住在海拔1000-3000公尺的針闊葉混合林與針葉樹林中，有著白色的臉、圓圓的耳朵與肚子及蓬鬆可愛的毛茸尾巴，「啾～」高吭尖細的聲音是白面鼯鼠的信號，在大雪山森林遊樂區的住宿區及林道皆可見其踨影。

「大雪山夜間生態觀察」，將於10月6日至9日每晚7點半至9點半，由專業及資深志工帶領民眾進行夜間生態巡禮，在不干擾野生動物原則下，夜訪野生動物及體驗黑幕下的大自然獨特風情。

大雪山森林遊樂區提供住宿及餐飲服務，住宿有賓館、小木屋、七人和室套房等各類房型可供選擇，共可容納約200人，網路訂房或訂房專線（04）25229696。相關旅遊訊息請洽大雪山森林遊樂區服務中心：（04）25877901。

白面鼯鼠。（東勢林管處提供）