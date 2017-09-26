谷關七雄、鳶嘴步道事故頻傳 林務局籲勿走捷徑

2017-09-26 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕「谷關七雄」及「鳶嘴-稍來步道」近年來廣受山友親睞，但登山事故頻傳，僅今年7月到9月就多達15件，週週出狀況，上週末23及24日兩天就發生3起事故，分別為失蹤迷途（走捷徑）、裝備不足（未帶照明設備）及墜谷（摔倒）等，讓救難人員疲於奔命。

東勢林管處呼籲進入山林的民眾，為了自身安全，千萬不要走捷徑，以免發生危險，並詳閱登山口前設置的導覽圖及注意事項，提早出門盡早下山，才能快樂登山，平安回家。

林務局東勢林區管理處轄管的步道，擁有豐富自然生態資源，其中「谷關七雄」為中部地區相當熱門的登山路線，風景優美，各有特色，均屬中級山，路段多為山徑（土石路面）、坡度較為陡峭，來回耗時7至8小時，需具備一定體能，民眾攀登前應備妥糧食飲水物資及照明設備，評估體能並作足功課，妥善規劃再上山。

此外，「鳶嘴-稍來-小雪山國家步道」時值秋季賞楓季節，東勢林管處呼籲欲進行縱走及攀登「谷關七雄」的山友，因山區午後易有濃霧及雷陣雨，步道較為濕滑，應小心行走並注意下山時間，行前應做好各項準備，如裝備、登山路線資訊、糧食規劃與體能訓練，避免落單或獨自登山，迷途、突發狀況才有人照應或應變。

相關步道資訊可至東勢林管處網站

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