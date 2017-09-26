太平山山毛櫸步道旅遊旺季 將採總量管制車輛進出

台灣山毛櫸步道每到秋季綠葉轉黃，常吸引旅客朝聖。（記者張議晨翻攝）

2017-09-26 13:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕隨時節轉涼，台灣山毛櫸步道將步入旅遊旺季，為因應龐大旅客車流，太平山國家森林遊樂區「翠峰景觀道路」，自10月7日至9日及10月14日至11月12日，每週六、日期間將實施動態總量交管，管制車輛總數為200輛，另外，除9人座小客車及公務車輛外，其餘車輛一律不得進入。

台灣山毛櫸步道位在太平山森林遊樂區翠峰山屋旁，往返約需3小時，沿途可觀察動物生態、板岩岩壁、翠綠苔蘚、紅檜林、柳杉林、山櫻花林，末段可欣賞廣達900公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林。

每年的10月過後，因山毛櫸會換上秋衣，綠葉轉金黃，漂亮又詩意，每年都吸引大批遊客上山賞秋葉。

因太平山莊通往步道主要動線為翠峰景觀道路，路寬僅5公尺，且道路所在位置也是生態保育區，為避免過多車輛進入，影響動物棲地，林務局羅東林管處展開交管措施。

林管處指出，今年10月7日至9日及10月14日至11月12日，每週六、日進入翠峰湖車輛總數達200輛，即啟動交通管制措施。另外，為鼓勵高乘載運輸，除9人座小客車及公務車輛外，其餘車輛一律不得進入。

林管處指出，交通管制期間遊客如有接駁運輸需求，可逕洽詢宜蘭縣小客車租賃商業同業公會申請預約接駁，洽詢電話：0911-334198。也請遊客配合員警指揮及引導，以維護交通安全與順暢。