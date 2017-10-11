校服我最正》亮橘背心搭哥德風裙 崇仁醫專甜美有個性

哥德風百褶裙搭橘色背心，崇仁醫護管理專科學校美容保健科科服吸睛。（記者王善嬿攝）

2017-10-11 06:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「同學，請問妳是哪間學校的？」私立崇仁醫護管理專科學校有5個科系，其中美容保健科服為亮橘色背心、格紋百褶裙搭配黑色褲襪，兼具個性與活力，學生走在街頭經常被路人搭訕詢問，回頭率超高。

「同學，請問你唸那間學校？」美保科女生制服配色亮眼，女學生走在街頭經常被人詢問。（記者王善嬿攝）

前身為「崇仁高級護理助產職業學校」的崇仁醫護管理專科學校，民國60年創校，現有護理科、餐飲管理科、美容保健科、應用外語科及老人服務事業管理科5科，各科均有專屬科服，凸顯專業與特色。

美容保健科女生制服，搭配梳斜劉海、包頭髮型，展現優雅氣質。（記者王善嬿攝）

其中，護理科是歷史最悠久的科系，起初只收女學生，神父方懷正設計靛藍色連身洋裝，在當時高中生多穿白衣黑裙年代，格外時髦、活潑；94學年度起招收男生，男生制服採襯衫領帶跟西裝褲。餐飲管理科以督促學生進入五星級飯店服務為目標，男生穿西式小禮服、女生穿套裝，強調紳士淑女服務紳士淑女。

左為護理科科服，女生靛青色連身洋裝，很有朝氣；右為餐飲管理科科服，取紳士淑女服務紳士淑女概念。（崇仁醫專提供，本報合成）

應用外語科為黑白色系，女生穿黑白格紋蘇格蘭裙，男生穿襯衫搭西裝褲，展現專業跟自信；老人服務事業管理科男生綠色背心搭白色上衣，女生深色褲裙，除方便服務老人家，也希望讓人感到親和力。

左為老人服務事業管理科科服，女生褲裙方便活動服務長者；右為應用外語科科服，黑白色系展現專業。（崇仁醫專提供，本報合成）

最具特色的美容保健科制服，採用粉橘色背心搭配哥德風格百褶裙，裙襬隨走動搖曳，腰間貼身設計使短裙不易飛起、曝光，女學生甜美之餘又凸顯個性，氣質滿分，曾入選「台灣女高中生制服畫冊」南台灣最美制服之一。

美保科科服由學姐自行設計配色，曾入選「台灣女高中生制服畫冊」南台灣最美制服之一。（記者王善嬿攝）

「創科時制服不是這樣的。」崇仁醫專美保科科學會長周美虹表示，民國97年創科時與餐飲科一樣，制服為襯衫搭黑色背心及窄裙，經學姊設計、配色，而有了現在的科服。

橘色背心搭配哥德風百褶裙，美保科女學生兼具個性與活力。（記者王善嬿攝）

美保科主任陳立賢表示，科制服的配色還有另一層意義，橘色背心象徵勤勞、熱情的小蜜蜂，植物需要授粉、繁殖，蜜蜂是協助授粉的媒介之一，所以也代表對美保科學生收穫豐碩、成就茂盛的期許。

橘色背心還有另一層意義，象徵勤勞、熱情的小蜜蜂。（記者王善嬿攝）

女學生何依庭說，因制服很吸引人，女生也都被要求梳斜劉海、包頭髮型，所以在校外走動，會提醒自己要有氣質才符合這套制服；男學生也對這套科服愛不釋手，朱家禾說，爸媽也覺得好看、有活力，是他選讀美保科的考量條件之一，雖然夏天穿背心有點熱，但相對而言襯衫如果皺掉或沒紮進褲子，也看不太出來。

崇仁美保科男、女生制服具一體性，Q版娃娃呈現活潑樣貌。男學生說雖然夏天穿背心有點熱，但襯衫皺掉也看不出來。（記者王善嬿攝）

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