澎湖本島首窩龜卵開挖 可惜全數是空包彈

2017-09-26 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公嵵裡沙灘再傳綠蠵龜登岸產卵喜訊！成為今年澎湖本島唯一發現海龜登岸產卵沙灘，由於首窩蛋卵在8月5日發現，根據孵化期約50天，澎湖縣政府農漁局生態保育科派員前往掘窩，發現76顆蛋卵都是空包彈，相當可惜！

由於海龜對於產卵棲地保持忠誠性，母龜每2至9年會返回出生沙灘產卵，今年澎湖除了望安綠蠵龜保護區有6頭母龜登岸，產下26窩蛋卵之外，澎湖本島雖僅有馬公嵵裡沙灘傳出喜訊，有1頭母龜登岸產下5窩蛋卵，首窩是在8月5日產下，根據孵化期50天推算，再給小龜爬出卵窩3天時間，生態保育科才動手開挖卵窩，計算產卵數量、孵化率及搶救體弱小龜。

根據生態保育科人員開挖結果，全窩產下76顆蛋卵，全部都是未受精卵的空包彈，未孵化任何小龜，由於嵵裡沙灘都為同一頭母龜登岸產卵，懷疑剩下的4窩也是空包彈，懷疑與民國101年登上嵵裡沙灘產卵的母龜為同一頭，當年也都是空包彈，讓保育人士空歡喜一場。

雖然嵵裡沙灘龜窩空包彈機率相當大，但海龜保育志工黃長榮今日再度發現海龜登岸產卵爬痕，同時因國立澎湖科技大學接手嵵裡貝殼灣經營權，新近整理遊客中心前草地，因此綠蠵龜登岸產卵爬痕明顯避開除草整理區域，顯見海龜對於棲地的敏感性，未來開發經營還是要多注意海龜的生態及產卵路徑。