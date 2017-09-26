台南市民影像賽 11部入圍議題多元

2017-09-26 13:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市「市民影像競賽」，透過常民的觀點與視角，挖掘出這城市深沉細膩的人情味，今年度比賽經過第1階段初審，共有11部作品入圍，類型橫跨劇情、紀錄片和動畫，議題多元精采。

今年入選的劇情片為《卡住人生》和《除夕夜》，呈現現代人不同年齡層的困境，兩位主創者黃晟銘和康偵煒技巧與完成度皆令人耳目一新。

紀錄片入圍作品《神舟》與《子龍國小藝陣傳承》，分別聚焦王船匠師林良太與台南子龍國小師長如何延續在地文化，並點出傳統工藝技藝傳承的困境；《塭仔邊》在留下至親影像的同時記錄了環境公害；《感恩便當》以蔡登進先生10年來風雨無阻的送餐服務，反映人性的真善美；《說影》的導演鄭雍錡則以自身視障遭遇現身說法，道出身障者的不平等待遇，對社會的漠視提出溫柔控訴。

另有《幾種味》、《她的身體留住時間》和《交換青春》，市民自發拿起攝影機，記錄台南地方的特殊記憶、藝術風貌和生活況味，拍攝屬於台南道地的影像風采。唯一入選的動畫片《曜》，則以回歸原始的白描手法，勾勒出大菜市的繁榮興衰。

南市新聞處表示，「市民影像競賽」期待發掘出許多動人的台南影像故事，這些賞不完的風景，說不盡的故事，都能透過攝影機傳遞到觀眾的眼底，也進一步鼓勵對於影像創作抱懷熱情的創作者。

「2017市民影像競賽」將於11月26日舉行頒獎典禮，首獎1名、獎金3萬元，佳作2名、獎金各1萬元，今年還新增青年學生獎1名、獎金5千元。11月17日至11月26日在台南新光影城放映所有入圍影片和舉行映後座談。