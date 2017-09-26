賴清德一句話 新豐區孔廟震損獲善款修復開工

2017-09-26 12:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有台南「新豐區孔廟」之稱的敦源聖廟，已90年歷史，206強震後嚴重毀損，但因私人產權難以釐清，官方資源無法挹注復建，當時擔任市長的賴清德，以攸關公眾事務的一句話，說服了災後捐款專戶及監督委員會，成功爭取到補助進行整修，今天正式開工。

市政府文化局葉澤山今天參加開工典禮，談到了當時爭取善款的艱辛過程，他表示，敦源聖廟屬於私產，不是古蹟，也非歷史建築，尤其土地太多所有人持分，處理困難，讓復建之路受阻。

葉澤山強調，去年206地震後，敦源聖廟的修復有列入討論，但召開善款運用的評審會議時，委員們意見紛歧，賴清德當時以新豐區祭孔已成為公眾事務的觀點，成功遊說。

今天近午，敦源聖廟廣場設立香案，在道長帶領下，地方各界上香祝禱，祈求施工期間一切平安、順利，隨後進行擊錘儀式，宣告災後修復計畫正式啟動。

開工典禮除了葉澤山與各區長、市議員、學校代表等列席之外，還邀請了 敦源聖廟管理人林嘉璋，以及極力推動修復、保存的「反璞歸珍」文史工作者劉青慈參加，各界貴賓齊聚，場面熱烈。

市政府文化資產長林喬彬表示，位在歸仁區的敦源聖廟，由成立於清光緒初的一個國學社團改稱，日治時期的1927年，各界共同募款建廟。

敦源聖廟雖為民間私有，但每年都由龍崎、關廟、歸仁、仁德、永康等新豐區5個公所輪流主辦祭孔大典，極具教育意義，也是地方文風的展現。

這次將針對建物進行補強，至於損壞的木構件，也會展開修復，工期為270天，預計明年中完成。