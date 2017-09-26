大雅交流道聯絡道增設左轉車道 改善南下壅塞

2017-09-26 12:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市環中路（台74快速道路）、中清路銜接國道1號大雅交流道路段長期交通壅塞，台中市政府擬訂分階段改善計畫，第一階段由建設局在聯絡道增加1線左轉車道，工程提前完工。建設局近日觀察，大雅交流道南下壅塞現象已明顯改善。

建設局長黃玉霖表示，國道1號大雅交流道銜接環中路（台74快速道路）、中清路，尖峰及假日時段往返車流量大，常出現「車流重現性壅塞」現象，即常在特定時段或可預知的路段或地點塞車，一直是市民關切的交通改善熱點之一。

為此，市府推出整體改善方案，第一階段先在大雅交流道聯絡道增設1線左轉環中路車道，左轉車道由原來2線增為3線，先改善南下車流壅塞現象；第二階段協請高速公路局於尖峰時段在北上匝道增設1車道，紓解匯入國道主線車流回堵現象。

黃玉霖指出，第一階段改善計畫將大雅交流道聯絡道中央分隔島，向東偏移1車道，除增加1線車道紓解左轉環中路車流外，同時維持北上聯絡道兩車道配置，確保原有服務水準。工程原訂9月底完工，已提前在22日完成，透過高公局即時車流監控影像顯示，南下車流回堵至國道主線已見改善，達到第一階段改善目標。

黃玉霖也說，長期而言，市府建請交通部增設國道與台74快速道路立體銜接交流道，移轉多數往返高速道路車流，才能徹底解決大雅交流道交通壅塞問題。