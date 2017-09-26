海外10大傑出青年頒獎 陳建仁大讚台灣之光

2017-09-26 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華民國第2屆海外10大傑出青年頒獎典禮，上午在高雄展覽館登場，副總統陳建仁出席頒獎，他稱讚得獎人是台灣之光，讓全世界看到台灣。

僑委會表示，由於2個名額從缺，今年共有8名海外青年獲獎，包括在馬來西亞發展綠色農業的全宇生技董事長彭士豪、協助台越經貿互動的世界台灣商會聯合總會青商會會長邱臣遠等人，領域遍及政治、公共服務、醫療服務、醫學研究、法律、農業、商業，每位得獎人的背後都有一段奮鬥故事。

陳建仁致詞時，稱讚得獎者說，「因為有你們，讓全世界看到台灣」、「你們是台灣之光，因為你們發光發熱，讓世界知道台灣是可以培育人才的地方」。

陳建仁表示，總統蔡英文很關心僑二代能否順利接棒，今天看到得獎者，證明一代比一代厲害。

其他得獎者包括莊慧敏，她從一個顧雜貨店小女孩，奮鬥到擔任紐約州經濟發展廳商業及經濟發展部門資深主任；參與罕見疾病基因發現，並研發罕病藥品減輕病患痛苦的洪維謙；網路打擊犯罪專家、連任二屆南非首都市市議員的李崇維。

以及在美國研究機構，專研癌症病人心臟血管照顧的陳玲黛；澳洲墨爾本白馬市創市以來第一位亞裔台籍最年輕女市議員的劉昱婷；擁有法學博士、律師、會計師等16項專業證照、協助在美生活華裔民眾了解美國法律的尤信硯。