從小學老師到主播 陳雅琳30日竹市開講

2017-09-26 12:06

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕由新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署聯手舉辦「名人講座」，30日下午1時在交通大學合勤講堂登場，邀請「新聞界的阿信」主播陳雅琳，分享25年新聞職場永不放棄與追求真相的初衷。市長林智堅表示，1年前因「台灣亮起來」節目結識陳雅琳主播，歡迎老朋友再次來到新竹市，與市民分享個人職涯經驗。

陳雅琳主播新聞資歷25年，自小家庭貧苦的她，從小學、中學一直到台南師專。畢業後她當了7年國小老師，為了一圓自己的新聞夢，毅然決然地放棄穩定的生活，27歲轉行進入新聞圈擔任記者，25年來憑著執著且不怕辛苦的態度與長期關懷環境，讓她搏得「臺灣最會說故事的主播」及「新聞界的阿信主播」等稱號。

林智堅2016年接受「台灣亮起來」節目訪問，分享他的成長點滴及施政理念，特別感受到陳雅琳主播對新聞的堅持與追求真相的執著。

林智堅表示，陳雅琳從穩定的終身教職轉戰新聞記者，背後一定有許多故事與堅持，期待她的蒞臨分享，提供市民在職場上有更多元的思維與想法，在各自的工作環境中獲得信心與鼓舞。

勞工處長黃錦源表示，林智堅上任以來以「珍惜勞動價值」為核心，此次名人講座特邀陳雅琳主播，分享25年新聞工作的經驗與永不放棄的理念，30日下午1時在交通大學合勤講堂，歡迎電話預約報名，預約專線：03-5343011#5228