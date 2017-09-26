藕粉技藝傳承缺新血 老農撐場面

蓮藕粉產季開始，技藝傳承難見新血加入，在日曬藕粉壯觀場面，依舊僅見老農展現純熟手藝，用心延續藕粉的美好滋味。（記者王涵平攝）

2017-09-26 12:00

［記者王涵平／台南報導］蓮藕粉產季開始，技藝傳承難見新血加入，在日曬藕粉壯觀場面，依舊僅見老農展現純熟手藝，用心延續藕粉的美好滋味。

以往白河蓮藕粉多在11月開始製作，近幾年蓮田種植面積增加，有蓮農現在就提早挖藕製粉，搶鮮上市。

林姓蓮農表示，製作藕粉需先將蓮藕去頭去尾，再送洗乾淨，絞碎後用水煮成漿，約經過四小時，藕粉粉質沉澱，將水濾掉，待藕粉充分去除水分後，放在碗公凝固，隔天等藕粉乾燥後，再用人工削成一片片藕粉片進行日曬。

由於藕粉製作幾乎全需手工，在農村人口嚴重外流，多數年輕人不願接手的情況下，目前還是只能看到老農參與，而對於傳統蓮藕粉產業的未來發展，老農只能邊做邊慨歎。

老農表示，以往秋涼時製作藕粉，還比較輕鬆，現在氣候異常，已過秋分的氣溫還高達30幾度，整個人包得緊緊，這種工作少有年輕人願意學。

蓮藕粉產季開始，技藝傳承難見新血加入，在日曬藕粉壯觀場面，依舊僅見老農展現純熟手藝，用心延續藕粉的美好滋味。（記者王涵平攝）