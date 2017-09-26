為農特產品、伴手禮加分 台東包裝設計賽揭曉

商品包裝組前三名均用心設計，利用再生原料做的蛋盒獲最佳人氣奬。（記者張存薇攝）

2017-09-26 11:50

［記者張存薇／台東報導］台東農特產品、伴手禮種類多元、品質佳，透過簡約的設計包裝更加分！「台東GO設計包裝設計競賽活動」競賽結果今天揭曉，把稻作四季「春耕、夏耘、秋收、冬藏」融入包裝的清淨米獲伴手禮組首獎；將稻梗加入包裝元素的「原米」真空包裝米則獲商品包裝組首獎。

縣府財政及經濟發展處指出，協助台東產品提升包裝、但又不增加太多成本負擔，台東一站式產業輔導辦公室今年度首度舉辦「台東GO設計包裝設計競賽活動」，吸引近百件設計作品報名參賽，新銳設計師羅靖雯及羅紫君姊妹以「清淨米」設計作品抱走伴手禮盒組首獎獎金10萬元，貳獎則為在地的品文廣告設計蘇漢彬的作品「豐寶島禮盒組-曙光系列」，手繪風酒包裝提盒充滿台東農村意象；參獎為「歐巴螞寒單餅」為元創力品牌包裝設計公司林岳庭設計，以象徵寒單爺的紅內褲腰封巧思設計取得評委的青睞。

商品包裝組部分，來自台中的設計者楊午憲以「原米」設計作品贏得首獎5萬元。貳獎是原民設計師許旆瑜，將傳統布農族繡紋文化，豐富地呈現在作品「Lumah」中；參獎「釋迦.是家」由林委呈巧妙運用釋迦諧音及家的外觀，設計兩顆裝釋迦禮盒。

伴手禮組前三名設計蘊含巧思。（記者張存薇攝）

稻作四季清淨米禮盒獲伴手禮組首獎。（記者張存薇攝）