搶攻國旅卡50億商機 雄獅2日遊行程2000元有找

2017-09-26 11:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕瞄準全台超過50萬持國旅卡人數，雄獅旅遊今年二度和飯店、航空、銀行業者合作，推出「雄獅國旅卡節」，祭出多款限時優惠的北中南出發的國旅團體行程、自由行及訂房商品，其中與玉山銀行合作的自由行行程更下殺2.3折，搭乘華信航空到澎湖、金門、台東2日遊都只要1999元。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，全國持有國旅卡人數高達50多萬公務員，每年約可創造出50億消費與商機；根據雄獅旅遊產研中心統計，今年截至目前為止，最受公務員喜愛的旅遊地點第一名是新竹，花蓮及澎湖則並列第二，接著是台中、南投高雄。

黃信川說，新竹鄰近大台北及台中地區，旅遊景點豐富，如雪霸、香山、台三線都非常受到公務員的喜愛，雄獅目前每天兩輛開往雪霸的巴士，都是班班客滿。

華信航空副總經理張酉光表示，2天國內旅遊不管搭車或是自駕往返時間通常要花上半天左右，搭飛機的優勢就是省時間，若旅客沿途想欣賞不同景色，他建議可以去程搭火車欣賞田野風光，回程選擇搭飛機俯瞰中央山脈美景。

張酉光說，這次限時優惠非常難得，平常10月份搭飛機到金門光單程就要約2000元，但這次2日遊行程包含住宿交通只要1999元，完全不用比價。

雄獅旅遊今年獨家與玉山銀行合作，針對玉山國旅卡友推出獨享優惠，10月11日起，每週三推出連續二週不同主題，台東、澎湖、金門等不同目的地的自由行商品，僅限200個名額，包括五星級澎湖福朋喜來登2日遊，原價9000元，卡友限時搶購下殺23折，就可以享受五星級飯店的高品質；此外，原價7000元的金門金沙大地、與原價7199元的台東鹿鳴酒店2日，同樣也只要1999元、還有最受軍公教人員喜愛、天天出發的巴士旅遊清境線，也祭出超值優惠，下殺43折，只要550元。