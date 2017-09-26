4小校學童大會師 獨木舟訓練克服困境能力

重溪、土庫、鯤鯓、樹人等4所偏鄉小校今日大會師，學童展現划獨木舟、浪板技巧，藉由划舟課程，培養孩子恆心與毅力，以及突破困境的精神。（記者王涵平攝）

2017-09-26 11:43

［記者王涵平／台南報導］重溪、土庫、鯤鯓、樹人等4所偏鄉小校今日大會師，學童展現划獨木舟、浪板技巧，重溪國小校長姜文通表示，希望藉由划舟課程，培養孩子恆心與毅力，以及突破困境的精神。

43位5年級學童今日在尖山埤水庫參加划舟課程，輪流體驗獨木舟與浪板，雖然之前已上過水中自救能力、游泳技能等課程，今天下水前也穿妥救生衣，教練為學童進行心理建設，但有些學生真的碰到水還是戰戰兢兢，直呼好難。

學生兩人1舟，需相互合作支持、溝通討論，且需展現體力、耐力、毅力，逐一完成教練指定任務，經由困境挑戰與成功經驗，內化正向的生命態度，進而自我肯定。

姜文通指出，偏鄉小校常苦於資源不足、經費短缺，難以有效發展特色課程，經4校校長集思廣義，1年前開始籌畫整合各校現有資源，辦理5場次4校教師課程研討，發展四季高峰經驗課程，包含春季定向越野運動、夏季水域活動、秋季單車走讀、冬季山野課程等4套課程，每校負責研發一套課程模組，再採取校際合作模式分享課程模組，透過課程創新與教學改變，提供學生高峰經驗的指導與體驗，領略在逆境中追求成功的歷程，讓學習不只在教室內，更重要的是走向戶外，在大自然中學習。

相關影音

重溪、土庫、鯤鯓、樹人等4所偏鄉小校今日大會師，學童展現划獨木舟、浪板技巧，藉由划舟課程，培養孩子恆心與毅力，以及突破困境的精神。（記者王涵平攝）