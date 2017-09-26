瀕臨滅絕「武威山烏皮茶」 全球繁殖出479株苗株

屏東縣政府種下20株武威山烏皮茶，歡迎縣民觀賞。（記者羅欣貞攝）

2017-09-26 11:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣特稀有植物武威山烏皮茶（Pyrenaria buisanensis），是國際自然保護聯盟紅色名錄內嚴重瀕臨絕滅物種，目前僅知分布於屏東縣瑪家至來義鄉間低海拔山區，在自然環境能繁殖的成熟個數稀少，原棲地小苗更新狀況亦不佳，急需加強保育保種；經繁殖，屏東縣政府與辜嚴倬雲植物保種中心合作，今天（26日）於屏東縣政府花圃種下20株，展現保種成果。

武威山烏皮茶源自於最早1890年由英國人亨利·奧古斯丁首次在台灣採集發現；日治時代由台灣總督府屏東熱帶特用樹種栽培事業所長佐佐木舜一再次發現並於1931年於「台灣博物學會會報」發表武威山茶，直至2003年登山客在屏東瑪家鄉真笠山發現採集送交屏東科技大學森林系楊勝任教授鑑定，次年屏東科技大學森林系學生將採集樣本送交台灣大學謝長富教授鑑定，更加確定物種為消失80多年的台灣特有種武威山茶，再經專家學者確認分類後，正式將其納為烏皮茶屬，命為「武威山烏皮茶」。

屏東縣長潘孟安表示，財團法人辜嚴倬雲植物保種中心致力於全世界熱帶與亞熱帶植物保育工作，針對武威山烏皮茶長期投入心力，運用種子播種與扦插方式，迄今已繁殖出479株苗株，屏東縣政府與保種中心首度攜手合作，在縣府周邊綠地種下20株武威山烏皮茶；並藉由保種揭牌活動，希望以此開始，展開屏東縣境內多樣珍稀瀕危植物的保育保重行動。

辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維教授表示，這是該中心首次將保種植物送至中心外種植，未來還有8種屏東縣保種植物，將繼續與屏東縣政府合作保育保種。