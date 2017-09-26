全教總8萬名會員教師 928齊上「民主省思課」

不談放假和敬師金 ，全教總會員8萬名教師，在928當天將貼上貼紙，為下一代齊上一堂「捍衛土地、平權及民主的省思課」。（記者林曉雲攝）

2017-09-26 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕後天是928教師節，不談放假和敬師金，全國教師總工會今天召開記者會，喊出「捍衛土地永續、落實平權、深化民主」不一樣的教師節慶祝行動，全教總8萬名會員教師們將在928當天，貼著「I愛土地平權民主，為教育下一代努力」的貼紙，並利用相關課程或於課間時間，講述「土地、平權、民主」的內涵，為學生們上一堂不一樣的「民主省思」課。

理事長張旭政表示，教師在台灣教育中扮演至關重要的角色，不只是知識傳遞者，更是價值的引導者，甚至是國家未來發展的影響者，因世大運凝聚了國人的向心力，大家為我國選手優異表現而激動喝采，讓全民更團結在一起，因此全教總認為應該更省思團結的信念和價值，發起「省思團結」活動，呼籲全國民眾在928教師節這一天，思考深化共同信仰的價值。

張旭政表示，928教師節當天會特別凸顯「土地」、「平權」、「民主」的內涵，因為土地是我們安身立命之處，共同生活在這塊土地上，愛護這塊土地是我們共同的信念，也是團結的關鍵，包括環保、糧食、保育、居住正義、國土規劃、農地農用等等議題均需要被討論，以捍衛土地的永續性；平權是人生而平等的體現，人為制度因歧視和忽略而造成不平等對待，嚴重時形成一個社會、兩個世界，平權是團結的重要因素，如貧富差距、男女平權、偏鄉學童受教權、身心障礙者的權利等，都要在這些具體議題上落實平權。

台灣是民主國家，張旭政認為，民主早是台灣人民共同生活的價值，但仍要深化民主才能避免極權與獨裁，而18歲公民應否有投票權等議題，更是反映政府機關是否重視民主價值的議題，教師組織代表應由教師組織選派或是政府機關自選，那個才是符合民主概念，只有政府機關不知道、欠缺民主概念。

全教總秘書長張雅菁表示，全教總長期推動咱糧學堂、協助有機小農志工、支持非核家園、反空污行動等，也關注偏鄉教育、參加推動18歲擁投票權等活動，因此決定「教師節可以不一樣」，全國教師一起教育孩子省思共同價值。

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