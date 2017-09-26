醫病》眼球不自主水平跳動！ 這種病痛會引發「眼震」

2017-09-26 09:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲李爺爺平日身體硬朗，幾天前小感冒，他在自家中庭散步爺，忽然一陣天旋地轉，腳步無法踏穩，一個踉蹌跌坐在地，接連兩天感到眩暈，日常生活作息都無法維持，甚至眼球會不自主的左右水平跳動，經送醫檢查，台北慈濟醫院急診耳鼻喉科醫師黃韻誠初步診斷是眩暈症急性發作，詳細檢查後確診爺爺的眩暈是前庭神經發炎引起，經住院治療出院持續給予抗前庭發炎藥物治療3個月後，李爺爺症狀消除，生活才恢復正常。

黃韻誠說，前庭神經是內耳構造之一，是身體的平衡系統之一，如果發炎、受影響，就容易引起極度眩暈症狀，前庭神經炎好發於春季，無特定好發年紀，原因可能是病毒感染；此外，前庭神經受到刺激，或是自身的免疫反應，另外慢性病也會引起前庭神經元變性萎縮，導致反覆眩暈發作。

黃韻誠說，前庭神經發炎還會引發「眼震」， 有如雙螺旋槳飛機，一側螺旋槳故障、停止轉動，飛機就會失衡，前庭神經發炎，一邊神經停止運轉，就會產生天旋地轉的眩暈症狀，醫師透過觀察「眼震」的方向，可初步判斷是嚴重的中樞神經問題，還是單純內耳前庭神經發炎造成眩暈。

前庭神經炎治療的最基本原則是要多休息、生活飲食正常，也可以用藥物來控制症狀。黃韻誠提到，藥物能夠控制病情，而攝取適當的營養，如含銀杏及B群營養素的食物，更能強化藥物的治療成效，也可預防眩暈毛病再犯。