偏鄉300具IC卡公用電話機 10月底前升級

中華電信計畫增加公用電話的電子票證支援（資料照）

2017-09-26 09:07

〔記者譚偉晟／台北報導〕偏鄉約有300具IC卡式公用電話機，中華電信預計在10月底前增加電子票證的讀卡支援，換成「多卡通」電話，確保在行動電話使用率不高的地區，民眾仍有公用電話可以對外聯繫。

10月底之後，這些「多卡通」公用電話，包括悠遊卡、一卡通、iCash 2.0等都可以打公用電話，目前中華電信已經在全台裝設了1400具多卡通公用電話，並計畫在明年5月前增加到2200具。