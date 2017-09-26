「雇主僱用獎助」當推手 二度就業婦女順利上工

2017-09-26 09:09

［記者張存薇／台東報導］女性忙照顧家庭，重返職場不容易，台東市一家幼兒園申請勞動部台東就業中心「雇主僱用獎助」，讓二度就業的魏蓓瑩順利找到助理教保員工作，她也十分珍惜，表示將全力以赴。

31歲的魏蓓瑩因結婚生子退出職場，必須同時照顧高齡婆婆及2歲、4歲的孩子，但也希望減輕先生的經濟壓力，不過他說，「可能是因為肉肉的外型，讓老闆面試時就扣分」，魏蓓瑩雖然態度積極、個性樂觀，但即使找到工作，也是做不久。魏蓓瑩因此一度失去自信，但每次求職受挫，她就會陪小孩玩一整天調整心態，並利用待業期間參加職訓課程。

在台東就業中心就服員持續、積極地推介工作，且運用「雇主僱用獎助」方案下，順利協助她在高瞻幼兒園獲得助理教保員的工作。園長吳茉莉說，魏蓓瑩工作用心，將提供幼教專業技能的資料給魏蓓瑩，希望她在理論與實務間增長專業，早日考取幼教老師資格。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，二度就業婦女有家庭責任感，工作穩定度、配合度高，且勞動部提供「僱用獎助」方案，鼓勵雇主聘僱失業勞工，若雇主僱用經公立就業服務機構推介連續失業30日以上的特定對象失業勞工，或連續失業3個月以上的失業勞工，每月提供雇主僱用獎助9000元至1萬3000元，最長可補助12個月，詳情可至勞動部高屏澎東分署官網查詢。