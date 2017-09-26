台版「忠犬小八」 校長調任仍朝八晚五苦守

「波妞」每天早上8點準時到校長室門口就位，想等高栢鈴出現。（記者翁聿煌攝）

2017-09-26 08:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋高中校犬「波妞」，是前任校長高栢鈴最寵愛的小黑狗，高栢鈴每天上下班都會和「波妞」先玩耍一下，或是帶著牠巡視校園，高栢鈴今年8月1日調任林口高中，「波妞」至今每天早上8點準時到校長室門口就位，想等高栢鈴出現； 直到下午5點放學時，牠改到校門口傳達室，想等高栢鈴再陪牠一起逛校園，情節有如電影「忠犬小八」，忠心耿耿的態度令師生十分感動。

板中校犬「波妞」是高栢鈴6年前領養的黑色小土狗，當時日本卡通電影「崖上的波妞」正夯，小土狗圓圓胖胖的軀體和可愛的眼神，搖著短短的小尾巴，把大家的心都融化了，所以取名「波妞」，高栢鈴以校為家，住在校長宿舍，每天都會帶著「波妞」巡校園，6年來熟悉學校裡的一草一木、每一個可以玩捉迷藏的秘密角落，高栢鈴和板中校園就是牠的全世界。

板中秘書邱幼樁說，高栢鈴今年8月1日調任林口高中，「波妞」改由教職員及傳達室替代役照顧，不明就裡的「波妞」每天一起床就想找高栢鈴，兩個月來每天早上8點一到就守在校長室門口，聽見有人進門，馬上就起來搖尾巴，以為是高栢鈴出現了；但總是失望地坐在原地，繼續耐心守候到下午5 點再轉往校門口的傳達室值勤。

還好，台版「忠犬小八」應該不會悲劇收場，高栢鈴說，他假日都會返回板中探視「波妞」，因為林口高中校園周遭野狗很多，他怕把「波妞」帶到林口會被其他闖入校園的野狗霸凌，因此會等隔離措施做好後，再把「波妞」接去林口相聚。