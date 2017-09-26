好悶熱！今大台北高溫飆37度 週四起氣溫略降

今天大台北地區高溫恐達37度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-26 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓壟罩影響，今天（26日）各地天氣穩定，西半部及東北部預測高溫約35至36度，花東約33至34度，大台北地區高溫甚至有機會來到37度左右，中午前後紫外線指數偏高，民眾出門需注意防曬。

中央氣象局指出，今天午後雷陣雨主要集中在各地山區附近，民眾到山區活動請留意午後天氣變化。空氣品質部分，今天中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，本週四起有微弱鋒面系統掠過台灣北部，隨後東北風增強，北部、東半部除了氣溫稍降外，也將轉為有短暫雨的天氣，中南部地區天氣則變化不大。

受到東北風影響，週五、週六北部、東半部白天高溫約30至32度，較前幾天高溫大約下降4度左右，夜間清晨約25至26度，感受較為舒適；至於中南部地區則仍維持多雲到晴、白天悶熱而夜晚舒適的型態，午後也有雷陣雨發生可能。

國際都市氣象：

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 34 29 ~ 33 26 ~ 33

今天各地天氣晴朗炎熱。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）