09/26 各報重點新聞一覽

2017-09-26 06:11

自由時報

施暴台大生 白狼子張瑋傷害罪送辦

台大出借場地給中國商演節目，引發台大學生被追打流血暴力事件，台大學生昨向本報投訴，施暴首領是白狼之子張瑋，警方認定中華統一促進黨成員與台大學生至少爆發三波肢體衝突，警方前夜將涉嫌持甩棍攻擊學生的胡大剛，依傷害罪嫌函送北檢，昨約談包括張瑋等四名動手男子，依傷害罪移送北檢偵辦。

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海外就醫申報浮濫 健保核退大砍5成7

民眾海外就醫返國後可申請健保核退，過去上限以國內醫學中心平均醫療費用計算，但發現疑有浮濫申報現象，加上醫療院所層級不同的公平性考量，衛福部健保署決定將核退上限改以各級醫院、診所平均醫療費用計算，推估門診影響最大，給付最多將砍五成七、減到現行的四成三。草案近日預告廣徵意見、新制最快明年元旦上路。

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新毒品「恰特草」 偽裝茶葉闖關

調查局與關務署查獲有「東非罌粟」之稱的新興毒品「恰特草」走私來台，查扣十八公斤恰特草，黑市價高達一千八百萬元，逮捕李瑞麟等三名香港人，把毒品從非洲衣索比亞寄往台灣以茶葉罐包裝後再準備銷往美國；調查局指出，屬二級毒品的恰特草外型像茶葉不易分辨，李嫌過去都是在香港收毒包裝再銷出，首次把台灣當作毒品轉運站，就栽在台灣區域聯防反毒網。

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蘋果日報

黨員毆學生 白狼：打得好

《中國新歌聲》前天下午原定在台大田徑場舉行演唱會，因台大學生及獨派團體抗議喊停，場外卻至少爆發四波衝突，「台獨機關槍」李柏璋及三名台大學生，指控遭中華統一促進黨成員打傷，痛批警方到場太慢，統促黨反指因李先辱罵、攻擊才反擊，該黨總裁張安樂讚黨員「打得好！」北巿警局則懲處派出所警員並將轄區所長調職；內政部長葉俊榮昨「極為震怒」，強調追究不法，新任警政署長陳家欽指，幫派份子假借人民團體行破壞人權自由，近期會在雙北聯合掃黑。

警獲獎片 妙禪卡現蹤30秒

Seafood神威無所不在！台中市第二分局3年前獲獎的微電影《我是女孩，我是警察》當時頗受好評，日前卻被網友抓包，影片頻頻置入妙禪的禪卡，笑稱原來「警界早已為妙禪打廣告！」警方解釋當初影片是由信奉佛教如來宗的偵查佐承辦策劃，因經費有限委託大學生協拍，分局僅支援人力，未接獲妙禪經費補助，內容與宗教無關。但學者質疑，該片拍攝方式完全符合置入性行銷。

聯合報

南科最大投資案…3千億 華邦電擁抱高雄

華邦電子昨天宣布，將進駐南科高雄園區，投資三千三百億元打造十二吋晶圓記憶體廠，預計二○二○年量產。高雄市長陳菊表示，這是南科高雄園區成立來，最大規模的單一投資案件，將為高雄、台南創造兩千五百個就業機會，高雄新的半導體產業聚落也將逐步成形。

安倍宣布 28日解散國會

日本首相安倍晉三25日宣布，將在28日召開的國會臨時會提出解散眾議院，並將這次改選定調為「突破國難的解散」。

中國時報

明年經濟成長率2％ 略遜今年

明年經濟成長必須「賴」神助攻。國泰台大產經團隊25日宣布，預估明年經濟成長率為2％，略低於今年預估的2.1％，也比主計處8月預估的明年經濟成長率2.27％為低。

李鴻源籲政院 善用柯執行力

台北30年以上的老屋高達6成，一旦發生強震，恐有上萬戶倒塌，前內政部長李鴻源認為，政府該做的不是街廓型的都更，而是結合都市計畫的防災型都更，他曾向行政院建議，要善用台北市長柯文哲的執行力，別的首長做不來，只有柯敢不顧民調，但3年過去，北市防災型都更草案仍躺在內政部的抽屜。

  • 台大學生昨指控，從曝光影帶顯示，白狼兒子張瑋帶頭對學生施暴，警方昨約談包括張瑋等四名動手男子，依傷害罪移送北檢偵辦。（記者林正堃攝）

    台大學生昨指控，從曝光影帶顯示，白狼兒子張瑋帶頭對學生施暴，警方昨約談包括張瑋等四名動手男子，依傷害罪移送北檢偵辦。（記者林正堃攝）

  • 衛福部健保署決定將海外就醫核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算。（記者林惠琴攝）

    衛福部健保署決定將海外就醫核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算。（記者林惠琴攝）

  • 「恰特草」有「東非罌粟」之稱，乾燥後像茶葉，民眾不易分辨。（記者陳文嬋攝）

    「恰特草」有「東非罌粟」之稱，乾燥後像茶葉，民眾不易分辨。（記者陳文嬋攝）

  • 華邦電正式宣布投資南科高雄園區，圖左至右為華邦電董事長焦佑鈞、高雄市長陳菊、科技部長陳良基。（記者葛祐豪攝）

    華邦電正式宣布投資南科高雄園區，圖左至右為華邦電董事長焦佑鈞、高雄市長陳菊、科技部長陳良基。（記者葛祐豪攝）