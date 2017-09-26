09/26 各報重點新聞一覽

2017-09-26 06:11

自由時報

施暴台大生 白狼子張瑋傷害罪送辦

台大出借場地給中國商演節目，引發台大學生被追打流血暴力事件，台大學生昨向本報投訴，施暴首領是白狼之子張瑋，警方認定中華統一促進黨成員與台大學生至少爆發三波肢體衝突，警方前夜將涉嫌持甩棍攻擊學生的胡大剛，依傷害罪嫌函送北檢，昨約談包括張瑋等四名動手男子，依傷害罪移送北檢偵辦。

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海外就醫申報浮濫 健保核退大砍5成7

民眾海外就醫返國後可申請健保核退，過去上限以國內醫學中心平均醫療費用計算，但發現疑有浮濫申報現象，加上醫療院所層級不同的公平性考量，衛福部健保署決定將核退上限改以各級醫院、診所平均醫療費用計算，推估門診影響最大，給付最多將砍五成七、減到現行的四成三。草案近日預告廣徵意見、新制最快明年元旦上路。

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新毒品「恰特草」 偽裝茶葉闖關

調查局與關務署查獲有「東非罌粟」之稱的新興毒品「恰特草」走私來台，查扣十八公斤恰特草，黑市價高達一千八百萬元，逮捕李瑞麟等三名香港人，把毒品從非洲衣索比亞寄往台灣以茶葉罐包裝後再準備銷往美國；調查局指出，屬二級毒品的恰特草外型像茶葉不易分辨，李嫌過去都是在香港收毒包裝再銷出，首次把台灣當作毒品轉運站，就栽在台灣區域聯防反毒網。

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蘋果日報

黨員毆學生 白狼：打得好

《中國新歌聲》前天下午原定在台大田徑場舉行演唱會，因台大學生及獨派團體抗議喊停，場外卻至少爆發四波衝突，「台獨機關槍」李柏璋及三名台大學生，指控遭中華統一促進黨成員打傷，痛批警方到場太慢，統促黨反指因李先辱罵、攻擊才反擊，該黨總裁張安樂讚黨員「打得好！」北巿警局則懲處派出所警員並將轄區所長調職；內政部長葉俊榮昨「極為震怒」，強調追究不法，新任警政署長陳家欽指，幫派份子假借人民團體行破壞人權自由，近期會在雙北聯合掃黑。

警獲獎片 妙禪卡現蹤30秒

Seafood神威無所不在！台中市第二分局3年前獲獎的微電影《我是女孩，我是警察》當時頗受好評，日前卻被網友抓包，影片頻頻置入妙禪的禪卡，笑稱原來「警界早已為妙禪打廣告！」警方解釋當初影片是由信奉佛教如來宗的偵查佐承辦策劃，因經費有限委託大學生協拍，分局僅支援人力，未接獲妙禪經費補助，內容與宗教無關。但學者質疑，該片拍攝方式完全符合置入性行銷。

聯合報

南科最大投資案…3千億 華邦電擁抱高雄

華邦電子昨天宣布，將進駐南科高雄園區，投資三千三百億元打造十二吋晶圓記憶體廠，預計二○二○年量產。高雄市長陳菊表示，這是南科高雄園區成立來，最大規模的單一投資案件，將為高雄、台南創造兩千五百個就業機會，高雄新的半導體產業聚落也將逐步成形。

安倍宣布 28日解散國會

日本首相安倍晉三25日宣布，將在28日召開的國會臨時會提出解散眾議院，並將這次改選定調為「突破國難的解散」。

中國時報

明年經濟成長率2％ 略遜今年

明年經濟成長必須「賴」神助攻。國泰台大產經團隊25日宣布，預估明年經濟成長率為2％，略低於今年預估的2.1％，也比主計處8月預估的明年經濟成長率2.27％為低。

李鴻源籲政院 善用柯執行力

台北30年以上的老屋高達6成，一旦發生強震，恐有上萬戶倒塌，前內政部長李鴻源認為，政府該做的不是街廓型的都更，而是結合都市計畫的防災型都更，他曾向行政院建議，要善用台北市長柯文哲的執行力，別的首長做不來，只有柯敢不顧民調，但3年過去，北市防災型都更草案仍躺在內政部的抽屜。