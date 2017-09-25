被矮化成北市台灣大學 陳芳明直批台大一副事不關己態度

2017-09-25 23:57

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借場地給中國選秀節目，還被主辦單位矮化成「台北市台灣大學」，政大教授陳芳明在臉書直批，國立台灣大學被改為「台北市台灣大學」，台大沒有講話，台北市文化局沒有講話，一副事不關己，他也不相信台大不知道自己被改名。

陳芳明表示，所謂兩岸交流，從來沒有是文化的，也從來沒有是民間的。只要是兩岸接觸，都絕對是政治的。以「文化交流」或「民間交流」為名義的任何活動，背後都一定有北京政治權力的主導與支配。這次在台大校園所爆發的暴力事件，血淋淋告訴我們，任何交流都沒有任何幻想空間。

陳芳明指出，「中國新歌聲」的活動海報，把國立台灣大學改為「台北市台灣大學」時，台北市文化局沒有講話，台大也沒有講話。這張海報並非昨天才貼出，兩個主辦單位卻完全保持高度沈默，一副事不關己的態度。一個星期以來，台大校園的情緒已經沸沸揚揚，權力在握者竟然完全置身事外。

陳芳明也表示，中華統一促進黨早就準備好暴力伺候，台北市文化局與台灣大學卻完全沒有準備。一個學校絕對不是只是傳播知識而已，它應該有能力處理任何突發事件。我們不相信，台大什麼都不知道，自己淪為「台北市台灣大學」時，也不知道。

他呼籲不要再相信兩岸交流，這樣的交流是一種高度的政治層面，中國國務院直接掌管兩岸事務，台灣卻只是讓市政府與學校來做。現在已經證明，中國來台，已經如入無人之境了。