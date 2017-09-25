文言文比例爭議 黃春明：小學國語課本問題重嚴重

2017-09-25 22:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國文課綱文言文比例爭議不斷，台灣國寶級作家黃春明今天表示，比起文言文比例，更有問題的是國小國語課本，根本沒辦法讓學生覺得有趣和感動。

「比起文言文比例，國語課本問題大得多。」黃春明說，課程最重要的是鼓勵閱讀，要選好的課文讓小孩子閱讀，國語課本和國文課本是不一樣的東西，一個是語言、一個是語文，課程標準會規定小孩子到六年級要學會多少字，但是你問小朋友哪篇文章你很喜歡？哪篇文章覺得感動？答案是沒有。

黃春明指出，為什麼我們國語課本不能讓小孩子覺得有趣、感動、好玩？這比文言文比例的問題還大，除了讓學生學會拼音，國語課本還要教他們怎麼講話和閱讀，現在的閱讀真的太差了。

黃春明說，日本時代因為皇民化政策要求講日語，你非學不可，能因為這樣就笑他們講日語不要臉嗎？這是不可以的，我們現在講國語，客家人、原住民、大陸人都聽得懂，那是因為國民黨統治時期要求的，有些深綠人士會批評說什麼國語，那是中國語，但是這樣不對。

「文字是死的，但是語言是活的。」黃春明說，語言就是文化，語言、文化本身沒有罪，而且文化會長大，文字有些是借音過來的，例如年輕人就在創造語言，在「白目」、「凍未條」、「麻吉」、「機車」，都已經被賦予新的生命。

而對於現在的文言文比例爭議，黃春明說，每個專家在看都不一樣，他認為還是需要文言文，當然文言文的整個思想是相當封建的，孔老夫子是不錯，但是他沒有講人權、自由、平等那一些，跟我們時代有點脫節，但是做為個人如何修養那類倒是很多也不錯，文言文無形中還是在影響著我們的社會。