到百果樹紅磚屋聽故事 偏鄉學生已突破千名

2017-09-25 22:53

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭百果樹紅磚屋「千位兒童悅聽文學」活動已經累積突破千人，今天四季國小學生前往宜蘭市百果樹紅磚屋聽故事，黃大魚文化藝術基金會表示，希望在小朋友聽故事的過程中，在心中種下「黃春明」的種子。

「把文學的感動還給大家，把劇場帶到每個孩子面前。」基金會表示，黃春明的理想和盼望，就是想告訴年輕的孩子們，愛自己就從認識自己成長的土地開始，因此百果樹紅磚屋將理想化為行動，從104年開始舉行「千位兒童到紅磚屋聽故事」的活動。

「今年已經達成目標，超過千名偏鄉學生來聽故事。」基金會推動委員兼志工彭名琍表示，活動舉辦以來，今年已經突破千名偏鄉學生，說故事老師透過對話互動的方式講故事，帶領孩子走入故事的情境，今天大同鄉四季國小有27名學生到場聽故事，希望學生從「短鼻象」故事了解不要活在別人的目光，找到自己的特色。

彭名琍說，這是一個讓偏鄉的小朋友接觸黃老師在地文學的機會，如果不讓小朋友從小接觸黃老師的作品，擔心會出現文化的斷裂，黃老師作品寫了很多台灣庶民生活，但是在時代變遷中很多早已慢慢消逝，只能靠著文學作品留下來，小朋友現在開始接觸以後才會有印象。

黃春明今天也到紅磚屋關心大家，他說，活動辦得很認真，主要在做紅磚屋軟體的部分，紅磚屋本來只是一個房子，日本政府回去後，一度變成蚊子館，他們後來接起來辦活動，沒有活動期間就是讓大家來這裡來喝點東西、欣賞東西、看看書，沒有把做咖啡生意當原則，這方面常常是賠錢的，而且活動不一定賺錢，都是團隊募款來辦的，好的活動當然會繼續辦下去，也一直在思考有什麼新的活動可以辦。