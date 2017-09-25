桃園影像扎根10部動畫轟動上映 部部真摯又好看

2017-09-25 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕教師節前夕，桃園市轄10所國中小、537位師生，歷經731個日夜，創作了10部風格各異的動畫，10部主題都與孩子的成長息息相關，每部都是好看又真摯的親子動畫短片，即日起放在YouTube平台，民眾只要上網搜尋「桃園影像扎根－537‧731謝謝老師」，10部好片任你挑選。

教育局今天下午在平鎮區東安國小發表推動影像扎根計畫成果，參與學校由學生代表COSPLAY為自家動畫故事宣傳；桃園市副市長游建華、藝人康康等人到場。

此計畫源於桃園市長鄭文燦實踐影像扎根的當選政見，希望:「現在的孩子成長在影像世代，要讓孩子了解影像的創作歷程還有意義。」由東安國小校長黃木姻草擬「非『動』不可，e畫築夢」影像扎根計畫，並獲金鐘獎及金馬獎入圍導演李立劭、名製作人凌志文、名編劇家王宥蓁、動畫製作人楊鈞皓等組成專業團隊到各校指導，讓不同性向的孩子，有機會參與學習。

參與此計畫的教師帶著學生耗費兩年時間，從劇本、分鏡腳本、分鏡圖、動畫程式、配音配樂、字幕剪輯等體驗動畫製作的過程，即日起放在Youtube平台，希望民眾觀看動畫同時，也能按個「讚」！

10部動畫影片的名稱和主題如下：

楊梅國中-梅寶公主與梅寶們的青春網事-網路安全教育

中壢國中-棉花糖真滋味-藥物濫用防制教育

內壢國中-蜜在薑南-多元文化教育

光明國中-HELP-國際教育

中壢國小-是誰？誰在說話？-環境教育

東安國小-菜鳥農夫-食農教育

祥安國小-小修的畫-美感生活教育

桃園國小-穿越時空的妮-交通安全教育

新勢國小-傳家之寶-校園霸凌防治教育

龜山國小-強棒出擊，「鷹」該很健康-健康促進教育