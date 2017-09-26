5人團隊管理上百房客 「玖樓」營造家的感覺

2017-09-26 00:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府預計今年底、明年初將會推動「包租代管」政策，近期持續與民間包租代管業者接洽。其中，2015年成立的「玖樓」團隊正式成員僅有5人，卻已在大台北地區管理21間房屋、超過100人的房客，他們將客群鎖定在社會新鮮人及大學生，不僅協助房東全程管理房客大小事，更讓透過例行活動讓房東、房客互動不僅限於交冷冰冰的繳租金，同時也讓年紀大的屋主感染年輕房客的活力，填平因兒女離家後對下一代連結的渴望。

今年28歲的玖樓創辦人潘信榮畢業於台大城鄉所，原先是希望能在家裡面有個與同學聚會、念書的空間，但因為市面套、雅房無法滿足需求，因此就著手改造老公寓，隨著越來越同學畢業後也面臨租屋問題，決定成立公司處理。

玖樓提供協助屋主服務建議的「空間顧問」、室內改裝的「空間規劃」及協助管理出租「空間管理」3種方案。潘信榮說，目前他們共有管理21間房屋，多是房東主動聯繫；而這些房東有一半是年紀大或長期在國外，另外也有屋主下一代及不動產業者委託管理。

他提到，許多房東都擔心房客習慣，因此團隊會事先篩選房客，目前房客8成屬於社會新鮮人，其餘為學生，「管理團隊與房客屬於平輩，因此比較好掌握房客狀況。」另外，每年逢年過節都會邀請房東跟房客聚會，有別於大多數房東與房客只有收租金才有接觸，透過實際互動去認識房客。

潘信榮進一步指出，許多房東都已退休，子女長期在外，渴望與下一代連結；而透過讓房東跟房客之間互動，漸漸看到長輩被年輕氣氛感染，如有的房東照顧房客就跟照顧家人一樣，經常幫房客煮飯或帶出去聚餐；相對地，外地的房客獨身來到台北工作，以前在外租屋回家都只有空房間，現在有親近的長輩願意照顧自己，更有家的感覺。

而談到公司想要突破的困境，潘信榮首先點出日常管理成本很高，除了一般租屋會面對的硬體維修外，連室友感情不合等疑難雜症都須去處理，房客24小時透過Line及臉書反應問題，幾乎沒有下班時間；但他們不希望因管理房屋變多而增加人力，而盼建立報修SOP、導入「物聯網」等智慧化管理，讓管理更有效率。

潘信榮坦承，目前最棘手的是約有一半的房東選擇避稅而不核實繳稅；他點出，房東不繳按實繳稅會讓公司帳面難以管理，更難去擴大規模及維繫服務品質，導致發展限制。他說，除了建議政府在租稅上釋出更多誘因外，也有意願積極與政府合作，「畢竟政府不會逃稅。」