信妙禪萬事都OK？ OL爆料遭老闆長期精神騷擾

2017-09-25 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區一名陳姓女子爆料自己的老闆信妙禪信到性格超扭曲，平時在電視上看到有關天災人禍的新聞時，只會冷笑說要是有師父在，這些人就會得救。更扯的是，有次老闆小孩開車出車禍，害同學1死1重傷，冷血的老闆竟然說自己小孩沒事是因為有「師父加持」，還要被害家屬入妙禪門下，求得「庇護」。

根據《蘋果日報》報導，陳女剛踏入這家公司時，老闆和老闆娘常以陳女氣色不太好為由，強迫推銷妙禪，還說不加入也沒有關係，只要捐錢，也能得到妙禪法力妙轉。而且老闆看到電視上天災以及人禍事故時，總是冷笑說要是有妙禪在，這些事才不會發生，讓她非常傻眼。

如果堅決不加入妙禪門下或是不願意捐錢，都會被老闆詛咒，還說都已經告訴你救命方法竟然還不聽勸，寧願看著身邊的人遭遇不幸也不信妙禪，這種人真是可怕之類的言語。

另外，陳女也指出，老闆小孩出車禍還害同學1死1重傷，夫婦倆賠錢了事，讓兒子不用坐牢，指稱都是妙禪的功勞，還說死亡及重傷的同學是前世欠他小孩的，不過是今生還債罷了，這番言論讓陳女覺得非常恐怖。

該報導也指出，陳女長期受到該公司的精神壓迫，早就待不住了，而且公司違反勞健保、逃漏稅，於是憤然離職，也希望相關單位能深入調查。