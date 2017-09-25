八卦山台灣欒樹綻放 金黃花海美不勝收

八卦山山谷長滿茂密的台灣欒樹，進入開花季節，樹梢綻放金黃色彩，美得讓人驚豔。（記者張聰秋攝）

2017-09-25 20:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕入秋了，彰化市山上和市區人行道樹的台灣欒樹，目前進入開花的季節，金黃色的花海有別於晚秋凋零的枯黃楓葉，展現大自然界生機勃勃的氣息；搭配紅色氣囊狀的蒴果，為彰化這個舊城注入美麗的色彩，民眾可開車上山欣賞樹海，也可騎機車、踩單車在市區多繞幾圈，應該會有視覺上的驚喜發現。

八卦山139線全年展現不同季節之美，秋天輪到台灣特有種的台灣欒樹表演，密密麻麻的樹林開滿如黃金般的金黃色花朵，美得讓人驚豔，不少民眾開車上山，被亮麗的色彩吸引，忍不住停下車駐足多欣賞幾眼。

徐徐和風吹拂而來，黃金花朵飄落地面，宛如天空下起綿綿「黃金雨」，浪漫的氛圍讓人充滿想像；好比電視愛情劇場景，情侶漫步櫻花道，白色、粉紅色花瓣隨風飄落到女主角烏黑黑的長髮，煞羡旁人。

為了吸引民眾上山賞樹海，彰化市公所在花季期間推出「享戀139線─幸福秋欒專屬優惠活動」，市長邱建富說，現在到11月間，民眾在139線附近商家用餐或消費，都可享受好康的優惠！

日月山景休閒農場平日用餐打卡可享9折優待、禾家牧場滿200元送鮮奶紅豆冰棒1支、阿束社咖啡消費打卡送八卦山咖啡濾泡掛耳式1包、氏熙咖啡（4C冰釀）星期六、日消費送咖啡濾泡掛耳式1包、好食雞美食城平日打卡用餐送黃金地瓜球。

台灣欒樹金黃色的花朵飄落地面，為街景點綴美麗的色彩。（記者張聰秋攝）

小小的欒樹花朵，呈現數大便是美的場景。（記者張聰秋攝）