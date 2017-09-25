竹縣122號縣道電桿如另類路障 居民又愛又怕

2017-09-25 20:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕近年流行談「路平」，新竹縣議員趙一先卻關心122號縣道從竹東下公館到五峰清泉部落沿線的電桿。他說，這裡電桿多且緊靠馬路形成另類「路障」、或「停車招呼桿」，影響車流動線和用路安全。因為當地路窄、假日車多，稍有不慎就可能發生擦撞、衝撞等意外。

趙一先也說，這些電桿更是雨季、颱風過境時導致部落對外交通中斷或是斷電的幫凶！原因就出在122號縣道2旁路樹平常就已缺乏整理，電線也常有不少垂墜在馬路半空中。

雨季來臨或是颱風過境，電線被強風颳得更亂，而不堪雨水沖刷倒下的路樹，常常在滑落時牽扯到電線而一併把電桿給拉倒。

所以他呼籲有關單位應研究是否把這路段的電桿，優先納入「防災型電桿地下化」區域之列。

縣府工務處表示，電桿地下化首當其衝的問題在錢！去年中央的防災型電桿地下化預算有限外，該處還必須找到適合、又可以擺放電箱的地點才行，且得配合減免路修費用。

台電新竹區營業處表示，電線地下化成本比架空多了7倍，在五峰的山區，碰到比較大的災害發生時，「連路都會不見」，如果電桿都下地了，怎麼去維修、復電？

對於電線雜亂無章影響市容，甚至造成災害擴大的問題，該營業處表示，他們可以透過2個月1次的「配電技術檢討會」檢討。

趙一先說，電桿之於122號縣道沿線的鄉親來說真的五味雜陳。

由於以前施政欠缺配套，這條路過去拓寬，都沒有一併遷移電桿，導致電桿緊鄰馬路，造成本來就窄的路面不好會車，有時候用路人必須先把電桿當成避車道的導引桿，暫停在電桿前，會車後再切回車道重新上路。

有些住戶則直接停車在電桿前、後，以致路雖拓寬了，但是真正能供通行的路面依舊窄小，車流還是塞。

有些電桿因為真的很常被擦（碰）撞上，有人因此住得不安。但也有住戶因為屋前電桿，曾及時替他們「攔下」會車失控衝撞過來的車輛，所以反而將這根電桿視為「保命桿」。

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