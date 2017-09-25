用電腦征服資源班學生 宅男變Super教師

2017-09-25 22:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮北斗國小老師葉志偉，喜愛研究電腦資訊，因為常把自己關在房間研發數位教材，而被同儕稱為宅男教師，去年他獨自寫計畫向Google申請教育贊助經費1萬美金，申購數位平板與觸控電腦，創造縣內最優良的數位教室，提高學習障礙學童學習的興趣，獲得「106年彰化縣SUPER教師評審團特別獎」的肯定。

36歲的葉志偉在學生時代就是個電腦狂，但在家人建議下選擇嘉義大學特教系就讀，畢業後到北斗國小擔任資源、特教班老師，由於教導的學童多半有學習障礙，他發揮專長，設計可搭配投影用的記憶配對遊戲教學軟體，去年透過google社群資助計畫，將教學方式升級為e化教學。

葉志偉表示，因為自己手不夠巧，所以就用自己最擅長的資訊科技，使用Google classroom、G-uite等教育軟體來教學，其實隨著數位化年齡層降低，學童操作平板電腦比傳統紙本上更有興趣，也更喜歡在平板電腦上做評量，即時分析錯誤並糾正，增強理解力，就像玩遊戲一樣闖關成功，他們就會喜歡來上課。

葉志偉也說，自己的興趣就是玩資訊，也是自由軟體的推廣者，因此花很多時間與電腦為伍，有時真的跟宅男沒兩樣，只是現在白天教學晚上設計教材，經常足不出戶，友人笑稱現在已升級為「宅師」。不過為了孩子，願意繼續宅下去，研究出更好的學習軟體。