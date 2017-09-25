台灣學校網界博覽會宣布停辦1年 師生措手不及

2017-09-25 20:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕欲哭無淚！彰化縣國中小往年在台灣學校網界博覽會都表現突出，今年許多師生為了奪得好成績，從暑假就提早準備比賽專題，卻發現活動官網在日前貼文公告，2018將停辦1年，令師生全都措手不及。

陳姓家長表示，家中有念國3的女兒，為了參加明年的網博，從暑假開始就進行電腦研習，為製作專題展開訪談、拍照，專題都已經快完成8、9成了，才發現活動官網貼文，因為沒有獲得教育部補助，台灣資訊教育發展協會鑑於向民間募款時間不及，又自身財力有限，宣布停辦1年。

陳姓家長強調，彰化區高中職免試入學超額比序納入「競賽表現」項目，由於其它項目大多數學生都可拿到積分，所以「國中會考」與「競賽表現」積分就成為左右分發的關鍵。

有國中教師也表示，「競賽表現」積分掛零的話，衝擊最大的就是成績中等的學生，在會考成績相同、總積分相同情況下，就要進行超額比序，可能會因此無法進入彰化區高中職的第一志願學校

彰化縣副縣長林明裕強調，彰化縣身為全國網博的領航縣市，將建請中央重新考慮，爭取繼續辦理。

教育處長鄧進權表示，彰化縣網界博覽會的比賽將會照常辦理，不受影響，這也列入超額比序認可的縣內競賽，在全國賽部分，將會尋求其它認同網博精神的縣市，共同聯合辦理。