紙紮「浩克毀滅者」太帥氣 3姊弟創作故事好感人

2017-09-25 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕相信大家對於電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》裡的「浩克毀滅者」不陌生，日前在臉書知名社團「爆料公社」上有網友分享手作紙紮的「浩克毀滅者」，模樣逼真，完美重現該角色的帥氣，吸引不少網友讚嘆，而且在知道他們為何開始走上這條路後，不少人為之動容。

該名網友表示，包括自己在內的3姊弟組成了一個文創紙紮工作室，在9月初時參加創客嘉年華，有朋友在逛展覽時，提出想要做紙模型放在他的餐廳裡面，接受訂單後，他們決定挑戰「浩克毀滅者」，從一開始到成品出爐，耗時8個工作天，幾乎是不眠不休，網友也表示，「浩克毀滅者」也是他們挑戰大型紙紮模形處女作。

該名網友說，起初只是興趣，會成立工作室的原因是因為小弟的過世，因為市面上找不到小弟會喜歡的東西，於是他們決定在幫小弟守靈時，做小弟喜歡的重機來相伴，沒想到禮儀社看了他們的作品後，不但大力稱讚，還鼓勵他們乾脆改作紙紮，於是他們決定走上紙紮文創生涯，一方面紀念弟弟，一方面讓當初得知小弟死訊打擊頗深的母親有個心靈寄託。

3姊弟說，紙紮文化不要只是走傳統的路，應該要突破舊有禁錮，不畫地自限，將來想要挑戰更多像「浩克毀滅者」之類的模型。不少網友看了成品後，讚嘆他們手藝精巧，完美表現出「浩克毀滅者」在電影裡的英姿，並且在得知創作故事後，也都鼓勵他們好好加油。