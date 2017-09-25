不用今天限制未來 賀陳旦：我沒有排除星宇航空

今日交通部長賀陳旦對多項議題發表看法。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-25 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長賀陳旦今日對星宇航空成立、前瞻基礎軌道建設、松山機場搬遷、國道里程收費等多項議題發表看法。賀陳旦在對「星宇航空」的成立發表看法時強調，他並沒有排除星宇航空的成立，「不要用今天的緊繃限制未來的發展」。

長榮航空前董事長張國煒成立「星宇航空」幾經波折。根據《蘋果》報導，賀陳旦在對此發表看法時表示，他並沒有排除星宇航空的成立。賀陳旦表示，在今天來看台灣航空供給已接近飽和，但3年、5年後是否仍有餘力，應動態來看，而不是用現在的數字來假設以後統統都沒有機會擴充。

他強調，以航空主管機關的角度，「一是整個市場在成長時，國家態度是鼓勵政府與相關業者迎向成長該有的投資及管理，二是管理上的緊繃也許在未來時間有改善餘地的話，就不要用今天的緊繃限制未來的發展」。此一番談話也為星宇航空帶來一線曙光。

針對前瞻基礎軌道建設預算遭砍5.8億元，賀陳旦對此表示，預算遭刪減只會影響包括台鐵南迴鐵路電氣化、台鐵電務智慧化提升、軌道技術研究暨驗證中心等三計畫，但不會影響計畫的推動與否，只是推動時程上略為延後。

至於台北市長柯文哲主張搬遷松山機場至桃園機場一事，賀陳旦表示，搬遷應在桃園機場容量緊繃的狀況，得到明確的舒緩後再來討論。他表示，東西不該全放在一個籃子裡，在因應未來氣候變遷與反恐等問題時，一個機場無法使用，還有另一個機場可以替代。不完全是交通航空考慮，也不完全是都市發展考慮。他表示，至少等桃園機場容量緊繃狀況舒緩後再討論。

在國道里程收費上，賀陳旦表示，至少3到5年內，都會維持橫向國道不收費的政策。而對於目前國道通行費20公里的免費里程，賀陳旦表示，當時決定以20公里作為不收費里程，在交通管理上理由薄弱，並不是那麼理想的決定。賀陳旦表示，取消20公里免費里程，在「可預見的未來」不會發生，不過這也是交通部未來要努力的目標。