7成5民眾有照顧住院家人壓力 家總籲推動「全責照護」

2017-09-25 20:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕許多民眾有家人住院，而需要請假照顧的經驗，根據中華民國家庭照顧者關懷協會調查，高達7成5受訪者曾對此感覺到有壓力，必須請假，並有3成因為照顧而必須轉成兼職工作或甚至離職。家總今天除公布相關調查結果，並呼籲推動「全責照護」，即把住院病人照護的責任全部由醫院護理師及助手負責，不但可減輕家屬壓力，也可使病人得到最有效率的照顧。

家總的調查指出，國人住院陪病照顧方式，約6成6由一位家人或輪流陪病照顧、約2成5聘請本國日班或夜班看護、約1成由外籍看護工陪病照顧。9成6受訪者同意「工作會受到陪病照顧影響」、9成4同意「不知如何照顧感到困擾」。

家總理事長郭慈安表示，台灣民眾住院期間，家屬常需要陪病，執行病人身體清潔、餵食或翻身等身體照顧，這樣的「陪病文化」存在已久，這與先進國家由醫院專業人員全責照顧，僅允許固定時間探病方式非常不同。從調查結果發現，6成6由一位家人或輪流陪病照顧，意味家人必須因此請假、犧牲工作，若聘請看護，日班約需要1000多元，全天班約需要2000多元，對家屬是一筆可觀的經濟負擔。

此外，9成4民眾表示「不知如何照顧感到困擾」，這也引發了「住院陪病照顧是否專業？」的問題，也意味被照顧者的照顧品質存在風險。而且，因為少子化，家庭是否還有人手可以住院陪病照顧？沒有家人的住院病患該如何？都是問題。

家總秘書長陳景寧則提到，除了民眾的照顧負荷與經濟壓力，醫院應該是乾淨、靜養的場所。此外，政府一直在喊長照人力不足，而多年來培訓了10多萬照顧服務員，卻僅有2萬多人擔任長照服務工作，「培訓後的照顧服務員許多流向醫院待遇比較好的一對一看護人力」，政府若不通盤處理，培訓再多也是枉然。

因此家總認為，高齡化、少子化社會，長照2.0人力吃緊的情況下，所有相關人力更應做通盤檢討與規劃。醫院「友善照顧」是在職照顧者第一道防線，否則在平均長達9.9年的長期照顧路中，照顧者將難保住工作。此外，家總也將針對住院陪病照顧三害：「要請假、傷荷包、搶長照人力」，持續倡議改變國人陪病觀念，同時呼籲政府與醫院共同研議對策，正視全責照護的可能性。