這才是令人讚嘆的seafood！ 她把時間「送」給特教生

非特教出身的陳蔚綺時間都「送」給特教生。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-25 20:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕這才是令人感恩、讚嘆的seafood！

台中特教學校教師陳蔚綺自台灣師大音樂系畢業後原在一般學校授課，因感受不到學生學習熱情，毅然逆轉教學路，前進特教學校當老師，課餘時間更幾乎「送」給學生，義務指導學生，共培育出9名總統教育獎學生，並助17名特教生考街頭藝人證照，證明自食其力的能力，獲今年師鐸獎肯定。

陳蔚綺24年前自台師大音樂系畢業後原在一般國中任教，教學2年後因感受不到學生甚至校方對音樂課的重視，一度懷疑教學的意義，偶然看到偏鄉啟智學校在徵教師，動念轉換跑道。

因非特教出身，她打電話到學校詢問報考條件時「轟動」學校，校方對她師大音樂系的背景卻願意到鄉下啟智學校教課的想法難以置信；畢竟非學特教出身，順利獲錄取的陳蔚綺發現以前所學在啟智學校全派不上用場，她從頭摸索跟特教學生互動的方法，甚至暑假自費到美國進修特殊音樂教育，從融合肢體律動教特教生感受音樂之美。

陳蔚綺說，她從特教生身上看到對音樂毫無保留的熱情，甚至有自閉生原本封閉心靈，只在音樂課時敞開心扉，或是語障生因為音樂開始學習更清楚發聲等，讓她感受到教育的意義與價值。

除白天在學校上課外，她的課餘時間更免費「送給」特殊生，義務指導全盲生彈鋼琴，甚至還接過集視聽語障於一身的學生，她邊彈奏、邊靠在學生耳邊大聲誦曲，還要加上手拍學生的肩膀節奏，「千方百計」讓有多重障礙的學生感受到音樂的存在。

22年的歲月過去，她共栽培出9個總統教育獎得主，甚至大膽帶著特教生挑戰街頭藝人證照，目前也協助17人取得證照，讓特教生高中畢業後也有自食其力的能力。

今年獲師鐸獎肯定，陳蔚綺說，每每想到願意教特教孩子音樂的師資有限，她就放不下，未來，她還是要陪伴特教孩子，一起探索音樂之美，甚至找到改變人生的力量。