護樹聯盟指梨山黑道佔地為王 引發農友公憤

2017-09-25 20:01

〔記者歐素美／台中報導〕台灣護樹團體聯盟今天在臉書po文「台灣金三角～黑道佔地為王，政府完全失能」，指控梨山地區黑道佔地濫墾種茶，農藥罐亂丟污染水源，逃逸外勞充斥等；引發梨山地區農友公憤，質疑護樹團體「不實指控、妖言惑眾」，污衊大梨山地區農民。

和平區代表會副主席羅進玉表示，大梨山地區的農業開墾，是早期國民黨政府遷台的時候，為了退伍的榮民弟兄及偏遠山區原住民的生計而開發，目前所有的主管機關都採取緊縮政策，而且他可以保證這些人完全是農民，並無所謂的黑道，也無文中所述那麼好賺錢，因為經營困頓及林務局回收政策，很多人都放棄歸還林務局了！

羅進玉說，在梨山地區耕種的農友，很多都已落戶50年，已經是三代人了，「你叫他們何去何從？我們願意配合政府政策，友善土地的使用，但請不要趕盡殺絕」！

羅進玉說，這幾年農友的環保觀念也在提升，農藥行有回收農藥罐，也配合政府清理山溝丟棄的農藥罐等；農業勞工的不足，是全台灣農業經營都正在發生的事情，並不僅止於梨山，盼政府開放農業外勞，強調農友對環境的感情並不亞於任何人，護樹團體不應以「黑道」污名化農民。

林務局東勢林管處副處長蕭英倫表示，針對大梨山地區濫墾問題，行政院進行「陡坡農用地計畫」，大梨山地區遭濫墾的山坡地共377.2公頃，林務局目前已回收357公頃，回收九成以上土地，剩餘的20.2公頃尚未回收，目前也都透過法律途逕處理中，政府並非沒有在做事。