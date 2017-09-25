和校本部住滿不同 清大南大校區尚有150個空床位！

清華大學南大校區今年竟還有近150個學生宿舍空床位？其中女生宿舍有100多個空床，連校長賀陳弘都罕見在學校網站推廣入住。（記者洪美秀攝）

2017-09-25 20:02

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學南大校區學生宿舍竟還有150個空床位？一反過去大學宿舍一位難抽窘境，清大校長賀陳弘及學務處也罕見為南大校區學生宿舍打廣告，呼籲有宿舍需求的學生入住，未來學校也會進行南大校區老舊宿舍的修繕，滿足學生住宿需求。

清大學務長謝小芩說，今年是清華大學與新竹教育大學合校後第一年招收大一新生，今年大一新生約2000人，兩校合校後，南大校區的應用科學系及應用數學系今年都不再招生，加上部分系減招，全部減招120人，導致原先預估大一新生宿舍需求失準，加上遞補機制未能即時處理，目前南大校區還有女生宿舍100多個空床，男生約40個空床。

至於清大校本部，因學生總數約1萬2000人，校內近7000個學生宿舍床位，幾乎都已住滿，住宿率達99%，仍有近一半的學生必須在外租屋，而南大校區竟還有150多個學生宿舍床位，校本部與南大校區宿舍床位分配失衡的情況，讓不少學生抱怨學校公佈遞補時間太晚，早已在外面租屋。

此外，南大校區因學生宿舍老舊，加上4人一間及6人一間的情況，多數學生認為空間太擁擠，不管是洗衣間或是休閒空間都太小，住宿品質並不好，也降低學生入住意願，要求校方應先整理修繕宿舍的相關設施，像是冷氣機或是床位擁擠等狀況，才能吸引學生入住。

謝小芩說，學校已依據今年學生住宿情況進行檢討，明年會優先保障大一及大二學生都能入住學生宿舍，學校也會利用合校經費進行老舊宿舍的整修與改善，像是冷氣機、電梯或是洗衣間及宿舍床位分配等，讓有住宿需求的學生入住。

謝小芩也說，未來學校會在光復校區本部蓋建藝術學院等新大樓，也會新蓋學生宿舍，未來南大校區的學生會都移到校本部上課，已把學生住宿需求納入規劃，滿足學生住宿需求。