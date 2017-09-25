蘇澳箕山橋新設計宛如迷宮 民怨：看得霧煞煞

蘇澳箕山橋改善工程已完工通車，但因路型混亂，引發民眾批評。（記者張議晨攝）

2017-09-25 19:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕公路總局砸上億元推動蘇澳箕山橋改善工程，工程已在本月15日完工通車，但因路型、標誌混亂，完工以來，被民眾批評像「迷宮」，不僅容易誤闖車道，左右轉燈號也讓人看得「霧煞煞」，怒批新設計對機車族不友善。對此，公路總局第四養護工程處坦言，設計確實有缺陷，現已跟警方研擬改善方案，最快週日前就可完成。

蘇澳箕山橋跨越鐵軌，原為N型橋面，為因應蘇花改通車後龐大車流，公路總局改建為X型路面，北向、南下車輛可直接依燈號快速通行。

但吳姓民眾指出，民眾要從市區中山路經台9線往蘇港路方向，橋上因無左轉燈號，騎士得跟對向車輛爭道；另外，台9線羅東往蘇澳市區方向，同樣也缺乏左轉號誌，騎士得穿梭車陣，才能向左轉向。他抱怨，箕山橋新設計宛如「迷宮」，讓人無所適從。

記者實際觀察，確實有多部機車疑似不熟路況，誤闖逆向車道，而從蘇澳市區往蘇港路方向機車，因無左轉號誌，綠燈一亮就得與對向砂石車、大卡車搶道，險象環生。

四工處解釋，箕山橋設計主要是讓汽車快速行經，在設計上沒有問題。至於民眾疑慮，箕山橋當初設計時，確實設計單位未考慮實際情況，現已跟警方討論改善方案，近期會勘後，最快一週內就能解決民眾困擾。

四工處也強調，箕山橋各路段都有設明確標誌，呼籲民眾行經該路段應減慢速度，並遵行標誌方向，以免違規。