水漾森林枯木倒塌壓傷3人 林管處研議增勸阻設施

南投與嘉義山區交界的「水漾森林」景色優美，潛在的風險也很高，23日就傳出有3名露營客被倒下的枯木砸傷。（嘉義林管處提供）

2017-09-25 19:36

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，23日深夜驚傳一棵高20公尺枯木倒下，不偏不倚壓傷帳內3名熟睡的女性露營客；林務局嘉義林管處副處長李定忠說，多年前在嘉義端、南投端張貼禁入公告與增設柵欄，提醒民眾勿擅闖，將研議儘速增加牌示或其他勸阻設施。

李定忠指出，「水漾森林」周邊山區易起霧，枯木長期泡水中，確實有倒塌之虞，惟沿途偏遠，地形地貌也因「921地震」後大幅改變，若刻意將樹木拉倒，難以運送下山，僅能配合巡山員及森林警察人力，勸導露營遊客儘速下山；民眾規勸不聽，可依「森林法」第51條，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金。

依嘉義縣消防局勤務中心救護資料指出，3名女登山客為頭部擦傷的陳女（49歲）、郭女（38歲），與胸部挫傷的江女（42歲），23日深夜1點37分獲報，但由阿里山鄉豐山村進入單程至少4小時，派遣人力前往緩不濟急，請行政院國家搜救指揮中心支援派直升機，在7點47分吊掛成功，後送南投縣竹山秀傳醫院救治。